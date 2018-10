Inondazioni Russia | forti piogge nella regione di Krasnodar | 6 morti

meteoweb.eu

: || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Mezza Russia sott'acqua Inondazioni e forti piogge nella regione russa di Kr… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Mezza Russia sott'acqua Inondazioni e forti piogge nella regione russa di Kr… - Russia_Italia : San Pietroburgo devastata dall'acqua: le peggiori inondazioni della città nelle foto d'archivio. Il Forum “Russia-… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) L’assessore regionale per la protezione civile e le situazioni di emergenza ha reso noto che almeno 6 persone sono morte nell’inondazione provocata dalletorrenziali che hanno colpito in questi giorni ladi, in. Danneggiate strade, autostrade e ponti, mentre il traffico ferroviario è interrotto in numerosi tratti. Si registrano interruzioni nelle forniture idriche, di gas ed energia elettrica. L'articolodi, 6Meteo Web.