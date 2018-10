Inondazioni in Giordania | almeno 18 morti tra studenti e insegnanti

meteoweb.eu

Meteo alluvioni: gravi inondazioni in Giordania

(Di venerdì 26 ottobre 2018) In, sulle rive del Mar Morto,18 persone sono morte a causa di un’inondazione, causata da violente piogge, che ha sorpreso una scolaresca in gita: le vittime – secondo fonti mediche e della protezione civile giordana – sono soprattuttodi una scuola media e i loro. Le squadre di soccorso sono riuscite a trarre in salvo altre 34 persone, alcune delle quali versano in gravi condizioni. Il direttore delle operazioni della Protezione civile giordana ha spiegato che gli, glie altri turisti stavano visitando le sorgenti calde nella zona. Ancora in corso le ricerche di dispersi. Alla gita partecipavano 37e sette. Il primo ministro Omar Razzaz ha ordinato l’apertura di un’indagine sulla tragedia. L'articoloin18trasembra essere ...