Infortunio Nainggolan | gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore dell’Inter

Radja Nainggolan viaggia verso il ritorno in campo dopo i guai alla caviglia a seguito dello scontro con Biglia nel derby Radja Nainggolan è stato il grande assente di Barcellona-Inter, sponda nerazzurra. Il calciatore belga ha saltato la gara per un problema alla caviglia sinistra occorsogli nel derby dopo un duro scontro con Biglia. Adesso però Nainggolan viaggia a grandi passi verso il rientro in campo, con la possibilità di una ...

Confermato il trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Radja Nainggolan "Trauma distorsivo della caviglia sinistra". E' quanto hanno evidenziato le analisi strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano in seguito all'Infortunio subito ieri in occasione del derby vinto 1-0 contro il Milan. Il belga salterà la sfida Champions ...

Il derby vinto all'ultimo respiro ha alimentato l'entusiasmo in casa Inter, ma tra i nerazzurri c'è apprensione per le condizioni di Radja Nainggolan, uscito ieri per Infortunio. Oggi si sono svolti gli accertamenti; ecco il comunicato della società: "Dopo il match tra Inter e Milan, Radja Nainggolan – uscito per Infortunio al 30' del primo tempo – si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso ...

L'Inter batte 1-0 il Milan e scavalca la Lazio al 3° posto. Il Derby di campionato numero 169 è deciso

Infortunio Nainggolan e D’Ambrosio : i due calciatori dell’Inter migliorano : Buone notizie in casa Inter sul fronte infortunati. Dopo Icardi e Lautaro Martinez, sono migliorate anche le condizioni di Radja Nainggolan e Danilo D’Ambrosio, che non hanno avuto nemmeno bisogno di svolgere gli esami strutturali inizialmente previsti. I due giocatori nerazzurri, che avevano accusato problemi nella gara con il Bologna, oggi infatti si sono allenati ad Appiano Gentile dopo il doppio giorno di riposo, svolgendo gran ...

Infortunio NAINGGOLAN/ Inter ultime notizie - problemi alla coscia? Martedì esami strumentali : INFORTUNIO NAINGGOLAN, ultime notizie Inter: problemi alla coscia? “Mah, incredibile cosa s'inventano”, la smentita del centrocampista belga. Previsti comunque esami(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:45:00 GMT)