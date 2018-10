Infermiera in Uk “In Italia mille master e resti sempre precario Qui stipendio doppio e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 ottobre 2018) L’occasione della sua vita è arrivata nel 2015 con un annuncio su Internet. Il curriculum mandato senza troppa convinzione, quando nemmeno lei ci credeva più: per Giulia Cappetti,viterbese, è l’ultimo tentativo, dopo decine di cv mandati a vuoto in tutti gli ospedali e le cliniche d’. “Dopo la laurea in Scienze infermieristiche ne avrò mandati trenta, forse di più. Mai nessuna risposta, positiva o negativa”, racconta Giulia. Nemmeno un “grazie, le faremo sapere”. “Poi ho visto su Facebook l’annuncio di un’agenzia che selezionava personale sanitario in Inghilterra e in Germania e ho provato a mandare il curriculum anche lì”. Nemmeno un’ora dopo squilla il telefono: è un colloquio di lavoro. A ricordarlo adesso le viene da ridere: “Mi sembrava troppo bello per essere vero: ho anche pensato a una truffa, e invece era tutto ...