Indagato Salvatore Mannino | scomparso e ritrovato in Scozia | l' amnesia sarebbe fasulla

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Era statoad Edimburgo e martedì è tornato in Italia, ma per ora il lieto fine stenta ad arrivare. Anzi il giallo di, l'imprenditore di 52 anniun mese fa da Pisa einsmemorato e non in grado di parlare, almeno non l'italiano VIDEOsebbene sembri capirlo, si infittisce. La gioia per la moglie e i quattro figli di averloè solo a meta': non li riconosce, almeno così sembra. Alla moglie ha detto 'Who are you?': chi sei? E per lui potrebbero esserci guai giudiziari in vista: dopo aver fatto alcuni accertamenti, gli inquirenti dubitano della sua: servirebbe a nascondere qualcosa o qualcuno. La procura pisana lo ha appena iscritto nel registro degli indagati per simulazione di reato. Davvero sta ingannando tutti a cominciare dalla famiglia?da un mese e, cosa è accaduto Ora che è stato ...