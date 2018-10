Incendio in discarica | al vaglio ipotesi inquinamento e origine del rogo

Torino : Incendio alla discarica di Savonera - colonna di fumo : Intervento dei vigili del fuoco di Torino presso Savonera , nel comune di Collegno, per un incendio al sito raccolta Amiat: una colonna di fumo si innalza d alla discarica dove sono depositati materassi, mobili e rifiuti ingombranti. Tecnici al lavoro per valutare la qualità dell’aria. L'articolo Torino : incendio alla discarica di Savonera , colonna di fumo sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio ad Alessandria : fiamme nella discarica Aral : Segnalato un nuovo Incendio ad Alessandria , nella discarica Aral , in frazione Castelceriolo: sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco, Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Dovrebbe trattarsi di un focolaio derivante dal non completo spegnimento delle fiamme divampate la sera del 21 agosto.

Dopo l' Incendio : "quella discarica è come un vulcano - prima o poi scoppia" : CRONACA - Ci sono volute 24 ore per spegnere definitivamente l'incendio divampato martedì verso le 20,30 nella discarica Aral di Castelceriolo. Vigili del fuoco, personale Aral e tecnici Arpa hanno ...

Incendio in discarica ad Alessandria : plastica in fiamme : Un Incendio è divampato nella tarda serata di ieri nella discarica della frazione Castelceriolo di Alessandria: i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha interessato cumuli di plastica. "La situazione è sotto controllo", riferiscono dalla sala operativa.