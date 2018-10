Incendio in A1 | in fiamme autocarro che trasportava lubrificanti | chiusa l' autostrada

Belluno - Incendio nell’Agordino : “Un inferno in terra. Piovevano alberi in fiamme - sassi - era un disastro” : Tratti in salvo questa mattina dal Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi rimasti bloccati a causa dell’incendio divampato nel Canale della Besausega (Belluno). Per domare il rogo sono stati attivati mezzi aerei: in azione 4 canadair e 2 elicotteri. “Ce la siamo vista decisamente brutta, abbiamo tenuto il peggio, il vallino ci ha salvato, era un inferno in terra, abbiamo trovato il sentiero per riportarci nel canalino. ...

Vastissimo Incendio nell’agordino - fiamme alimentate da caldo e foehn : “Chiudetevi in casa” [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/14 ...

Vasto Incendio sulle Dolomiti - in fiamme boschi dell’agordino : Luxottica ferma la produzione : L'incendio è divampato nelle prime ore del pomeriggio ed è stato alimentato dalle forti raffiche di vento. Sul posto stanno arrivando i primi canadair.Continua a leggere

Incendio Savona : domate le fiamme - ancora ignote le cause del rogo : domate dopo circa 3 ore le fiamme che hanno lambito e distrutto il palazzo della nuova sede dell'Autorità portuale di Savona. Lo confermano i vigili del fuoco che, però, non sono ancora riusciti ad entrare nell'edificio bruciato. Prematuro individuare le cause dell'Incendio: le indagini sono affidate ai carabinieri in collaborazione con gli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco di Savona, Ilaria ...

Camion in fiamme su RATO - Incendio distrugge motrice - nessun ferito : Un incendio ha, praticamente, divoRATO e distrutto la motrice di un Camion che stava transitando lungo il raccorto Terni Ore , RATO, al chilometro 22 + 400. Le fiamme, che si sono sprigionate per ...

Incendio a Pesaro : palazzo in fiamme - muore anziana disabile : Un’anziana disabile ha perso la vita questa mattina a causa di un Incendio scoppiato – probabilmente nell’abitazione della donna – in un palazzo in via Cicognani a Pesaro: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone (tre – padre madre e bimbo piccolo – erano al secondo piano, altre due al piano rialzato). L’anziana deceduta era disabile e si muoveva in casa con l’ausilio di un ...

Incendio Milano - fiamme in spegnimento. Arpa : “Alterati valori diossina ma non c’è criticità”. Finestre chiuse fino a venerdì : A quasi 96 ore dallo scoppio, l’Incendio di via Chiasserini è in fase di spegnimento. Dieci automezzi dei Vigili del fuoco stanno lavorando al cosiddetto “smassamento” dei materiali bruciati, con turni di 4 ore e frequenti cambi: operano con l’aiuto di ventilatori, per disperdere il forte odore di plastica bruciata avvertito in varie zone della città, e ragni meccanici per spostare gli ammassi di materiale ...

Incendio MILANO - FIAMME IN DEPOSITI RIFIUTI/ Ultime notizie video - Costa : "Lombardia è terra dei fuochi" : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. FIAMME alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti.

Vastissimo Incendio in via Chiasserini a Milano : fiamme visibili da chilometri : Un incendio di importanti proporzioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 a Milano, in via Dante Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca. Le fiamme sono altissime, a diversi metri dal ...

Napoli : Incendio in casa - i poliziotti salvano una famiglia dalle fiamme : I poliziotti si sono precipitati sulle scale procedendo nel fumo, fino all'abitazione dove erano rimaste intrappolate tre persone. E, una dopo l'altra, le hanno portate fuori tutte e hanno iniziato a ...

Incendio all'isola ecologica dei rifiuti : in fiamme umido - carta e cartone : TORRE DEL GRECO - Incendio all'isola ecologica dei rifiuti di via San Gennariello a Torre del Greco: a fuoco umido, carta e cartone. fiamme al centro di raccolta della spazzatura del quartiere Sant'...

Treviso - autobus in fiamme sulla tangenziale/ Video - Incendio spaventoso e traffico in tilt : Treviso, autobus in fiamme sulla tangenziale. Video, incendio spaventoso e traffico in tilt ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:47:00 GMT)

