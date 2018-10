Incendi | l’Arpav | “Nel Bellunese non sono state rilevate diossine”

meteoweb.eu

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Le rilevazioni effettuate con il sistema canister, che prelevano l’aria per mezzora e forniscono una prima informazione sulle sostanze volatili presenti non hanno segnalato la presenza di sostanze clorurate che potrebbero portare la formazione di diossine. Lo annuncia l’Arpav, chiarendo che e’ comunque ancora in corso il campionamento con pompe ad alto volume per la ricerca di polveri, idrocarburi policiclici aromatici e altri microinquinanti. Al momento, comunque, i punti fissi di controllo in continuo della qualità dell’aria della provincia, posizionati a Belluno, Feltre e Alpago, non rilevano criticità. L'articolo, l’Arpav: “Nelnondiossine” Meteo Web.