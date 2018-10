Ilary Blasi | che lite con Corona al Grande Fratello Vip

"Cosa mi hai fatto 13 anni fa? Sei un caciottaro!". Furia di Ilary Blasi contro Corona - che corre su instagram : "Ora ti scateno l'inferno" : Scontro durissimo al Grande Fratello Vip tra la presentatrice Ilary Blasi e l'invitato in puntata Fabrizio Corona."Tu racconti le tue storytelling", attacca subito la presentatrice criticando le insinuazioni di Corona su un presunto veto sulla sua presenza alla trasmissione tv. E ritira fuori una vecchia storia che aveva per protagonisti Ilary, da poco incinta del suo primo figlio, Corona, Totti e Flavia Vento.Corona allora critica il marito di ...

