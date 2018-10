Il Veneto ora ti prenota la vacanza

Autonomia : Gruppo Zaia - Veneto - Trentino e Fvg unite - ora Nordest a una sola voce : Venezia, 24 ott. (AdnKronos) - “Con l’elezione di Maurizio Fugatti a Trento si chiude un cerchio: dopo Venezia e Trieste, la presa di quello che è sempre stato uno dei feudi della sinistra, cioè il Trentino, consentirà al Nord-Est di muoversi compattamente su tutti i temi più importanti dell’agenda

Infrastrutture : Anci - in Veneto da Comuni richieste di 80 mln per monitoraggi : Venezia, ott. (AdnKronos) - L'Anci del Veneto ha raccolto da 117 Comuni le segnalazioni sulle opere che richiedono manutenzione per un importo richiesto di circa 80 milioni di euro complessivi. La presidente dell'Anci Maria Rosa Pavanello, sottolinea all'Adnkronos che però “i dati raccolti da Anci V

Veneto : Anci - fusione tra Comuni - processo che può migliorare i servizi (2) : (AdnKronos) - “Le fusioni - afferma la Presidente Maria Rosa Pavanello - rappresentano uno strumento per poter amministrare in modo più efficace il territorio. Infatti molti Comuni di piccola e media grandezza sono oggi in difficoltà perché hanno scarse risorse che servono per far fronte alle emerge

Veneto : Anci - fusione tra Comuni - processo che può migliorare i servizi : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “La fusione tra Comuni è un processo che l’Anci Veneto sostiene, da sempre, perché può rappresentare un opportunità per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Non è nostra intenzione, però, influenzare il voto che ci auguriamo possa essere una bella pagina di democr

Veneto - via alla secessione dei ricchi – L’Istantanea di Caporale : Mentre siamo tutti impegnati a inseguire lo spread, osservandone ogni minima oscillazione, dopo aver inseguito ogni immigrato, temendo l’ora x dell’invasione totale, non ci siamo accorti che siamo già a buon punto con la secessione intra moenia. Il Veneto infatti, forte del referendum che ha sancito l’aumento dell’autonomia regionale, ha chiesto al governo, dove conta buoni amici, di ricalcolare la distribuzione dei danari dal centro alla ...

Veneto : assessore Forcolin - anticipata ancora di più manovra bilancio 2019 -2021 (2) : (AdnKronos) - “Riuscire a cominciare da inizio anno con un bilancio approvato e non provvisorio – aggiunge - significa poter avviare da subito liquidazioni verso creditori. Ma significa anche poter aprire da subito i bandi in tutte le linee di spesa che hanno copertura. Bandi per le imprese, azioni

Veneto : assessore Forcolin - anticipata ancora di più manovra bilancio 2019 -2021 : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - “L’anno scorso la giunta regionale aveva approvato la proposta di manovra di bilancio il 17 ottobre, anticipandola rispetto all’anno precedente in cui era stata approvata il 26 ottobre. Quest’anno abbiamo ulteriormente anticipato i tempi, approvandola l’8 ottobre. Il no

Olimpiadi : Uil Veneto - lavorare senza divisioni : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) - "Un ritorno al punto di partenza - la candidatura di Cortina, a cui avevamo già offerto il nostro sostegno in luglio - arricchito dall’abbinamento con Milano: ora dobbiamo lavorare senza divisioni per portare le Olimpiadi invernali del 2026 in Italia". Gerardo Colamarco

Allerta meteo Veneto : in arrivo freddo e temporali : Arriva il maltempo, colonnina di mercurio ancora giù. Da domani pomeriggio sono possibili fenomeni temporaleschi anche intensi, sul territorio comunale. A comunicarlo è il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto che avvisa la possibilità di verificarsi dei temporali. L'articolo Allerta meteo Veneto: in arrivo freddo e temporali sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta meteo Veneto : in arrivo freddo e temporali : Arriva il maltempo, colonnina di mercurio ancora giù. Da domani pomeriggio sono possibili fenomeni temporaleschi anche intensi, sul territorio comunale. A comunicarlo è il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto che avvisa la possibilità di verificarsi dei temporali. L'articolo Allerta meteo Veneto: in arrivo freddo e temporali sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Veneto : instabilità - rovesci e temporali sulle zone nord orientali : Una perturbazione in transito a nord delle Alpi interesserà domani marginalmente il Veneto. A partire dalle prime ore di sabato il tempo sarà variabile, a tratti instabile sulle zone orientali, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporali da locali a sparse, più probabili nella notte e mattinata sulle zone nord orientali (Bellunese, Trevigiano, Veneziano centro settentrionale). Diradamento dei fenomeni in serata. Non si escludono ...

Maltempo : instabilità e temporali in Veneto - possibili disagi su rete idrografica : Venezia, 21 set. (AdnKronos) - Una perturbazione in transito a nord delle Alpi interesserà domani a marginalmente il Veneto. A partire dalle prime ore di sabato il tempo sarà variabile, a tratti instabile sulle zone orientali, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporali da locali a

Veneto : al via collaborazione tra Manageritalia e Confturismo (3) : (AdnKronos) - Nicola Galiazzo, amministratore di Grado in Rete, ha invece raccontato come il contratto di impresa in rete permetta di condividere tanti aspetti che, ancor più oggi a fronte dell’esponenziale sviluppo tecnologico, sarebbero quasi impossibili a livello singolo. Particolare il fatto che

Veneto : al via collaborazione tra Manageritalia e Confturismo : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Confturismo e Manageritalia hanno lanciato al Polo Universitario Ca’ Foscari di Mestre una collaborazione pluriennale per lavorare con una visione integrata del turismo che porti tutti gli operatori a mettere sotto la lente d’ingrandimento via via temi caldi, fonti di