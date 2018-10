Il Titanic ci riprova | una copia del celebre transatlantico salperà nel 2022

Blastingnews

(Di sabato 27 ottobre 2018) Il nome, volutamente non originale, è '2'. Costato almeno 500 milioni di dollari, come a rimarcare le differenze tra il mondo ricco che sciupa risorse per realizzare progetti stravaganti e quello poverissimo, ilclone di quello celeberrimo affondato nel 1912, dopo essere entrato in collisione con un gigantesco iceberg provocando la morte di 1500 persone, salpera' nel. L'ha fatto costruire nei cantieri cinesi, Clive Palmer, eccentrico miliardario australianoII, il sogno di un miliardario australiano Il progetto faraonico è del businessman stramiliardario e politico conservatore Clive Palmer che, nel 2012, si era messo in testa di costruire un esatta replica del, illa cui storia è nota in tutto il mondo anche per ilfilm hollywoodiano VIDEO che gli è stato dedicato, affondato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del ...