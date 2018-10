Il Tesoro fa il pieno in asta di Btp e Ctz | ma i rendimenti balzano Spread a 315 con

huffingtonpost

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Ilha venduto tre miliardi di euro del nuovo Ctz novembre 2020 e 996 milioni del Btp indicizzato maggio 2028. Iinsono balzati per entrambi i titoli, raggiungendo il 2,34% per il Btp (+78 centesimi rispetto al collocamento di fine luglio) e l'1,626% per il Ctz (+91 centesimi rispetto a un mese fa).Oggi è attesa la decisione di Standard&Poor's sul rating italiano. Secondo rumors, gli investitori si attendono una revisione dell'outlook in negativo ma non un declassamento del debito sovrano. Nell'attesa, continuano le vendite in Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in calo del 2% a 18.440 punti. Loè in salita, ed è a 317 punti. Anche gli altri listini europei sono in netto calo, con Parigi che perde il 2,5%, Francoforte il 2% e Londra l'1,77%. A Milano, la società più sotto pressione è Saipem, che perde il 6,34%. ...