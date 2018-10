Il Segreto Anticipazioni 27 ottobre 2018

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO rovinerà le nozze di SEVERO e IRENE? : FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) sarà un grande protagonista dei prossimi mesi a Il Segreto . Ritornato a Puente Viejo per fare le veci della “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas), il figlio del defunto Olmo seminerà fin da subito terrore nell’intera cittadina ed andrà ad inserirsi in ogni storyline della telenovela… Le anticipazioni segnalano che FERNANDO concentrerà le sue attenzioni anche sul matrimonio tra SEVERO ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 26 ottobre 2018 : Donna Francisca, offesa ed umiliata più che mai, è in procinto di mettere in atto le minacce contro Saul, ma Raimundo riesce a fermarla. Mauricio chiede spiegazioni a Fe sulla sparizione di Nazaria… La Montenegro rivela a Prudencio che Julieta e Saul si trovano a casa di Consuelo e che sono tornati insieme… Mauricio è sempre più disperato per la misteriosa scomparsa di ...

Il Segreto - fuga d’amore di Julieta e Saul : anticipazioni puntata 24 ottobre in prima serata : Un ‘regno’ fatto di intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo, teoricamente placida cittadina iberica, non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di mercoledì 2 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: ...