Il riff orientaleggiante del nuovo singolo di Baby K | Come no anticipa Icona atteso per

(Di venerdì 26 ottobre 2018) IldiK èno. Il brano va adre il disco cheK ha già annunciato per il 16 novembre e che ha voluto intitolare. Già nota la tracklist dell'album al quale parteciperà anche J-Ax nel brano Certe cose. La nuova prova di studio di Claudia Nahum arriva dopo un'estate nella quale si è imposta nelle rotazioni radiofoniche con Da zero a cento, che è stata anche colonna sonora dello spot Vodafone in alternativa ai messaggi pubblicitari lanciati da Tiziano Ferro. Quella del 2018 non è la sola estate nella qualeK è stata grande protagonista delle radio. Con Roma Bangkok, in duetto con Giusy Ferreri, ha addirittura conquistato il disco di platino per i successi nelle vendite. Il successo è continuato con Voglio ballare con te, brano inserito nelalbum e con Da Zero a Cento, rilasciato nel corso dell'estate 2018.per il ...