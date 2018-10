Il remake di MediEvil si mostrerà in un trailer ad Halloween

eurogamer

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Fin dal suo annuncio lo scorso anno alla PlayStation Experience, i fan sono ansiosi di saperne di più suldi, il successo per PlayStation che è diventato uno dei cult dell'era di PSX. Da allora, però, non abbiamo ottenuto nessun'altra informazione sul titolo, ma a quanto pare la situazione cambierà presto.Nell'ultimo episodio di PlayStation Blogcast, Shawn Layden di Sony ha rivelato che un nuovoper ilarriverà il 31 ottobre, ad! In questa occasione probabilmente daremo un'occhiata al gameplay e potrebbe essere comunicata una data di uscita.Come segnala Comicbook, Sony è stata piuttosto ambiziosa sul fronte, questo è dimostrato, ad esempio, da Shadow of the Colossus, che possiamo ritenere facilmente come uno dei giochi più sorprendenti del 2018.Read more…