Il primo Live di «X Factor 12» | con il debutto troppo «esimio» di Lodo Guenzi

Emanuele Bertelli canta Impossible di James Arthur nel primo Live Show : il video dell’esibizione : Emanuele Bertelli è uno dei più giovani concorrenti di quest’anno ad X Factor, ma fin da subito ha lasciato i giudici stupiti per via delle sue doti canore e della sua voce che non sembra affatto quella di un sedicenne. Il ragazzo si è fatto conoscere con il brano Human di Rag’n’Bone Man, incantando tutti seduto dietro al piano. Mara Maionchi, capitano degli Under Uomini, gli ha assegnato una sedia durante i Bootcamp dopo l’esibizione su ...

X Factor 12 il primo Live in diretta con Repubblica.it : "Quando sei sul ciglio di un burrore, buttati". Con questo spirito Lodo Guenzi fa il suo ingresso tra i giudici di X Factor al primo appuntamento live. Per lui la categoria ereditata da Asia Argento , ...

Il video dell’esibizione dei Seveso Casino Palace sul brano Giovane Fuoriclasse di Capo Plaza nel primo Live Show : I Seveso Casino Palace hanno aperto il Live Show di X Factor 12 esibendosi sul brano di Capo Plaza, “Giovane Fuoriclasse”. Alle audizioni, i cinque ragazzi si erano presentati con il brano “Ricchi per sempre” di Sfera Ebbasta totalizzando quasi quattro milioni di visualizzazioni su YouTube; successivamente, ai Bootcamp si sono esibiti sul brano “I miss the misery” degli Halestorm, guadagnando una delle cinque sedie e arrivando agli Home Visit, ...

X Factor 2018 - primo Live in diretta : ecco i brani assegnati : I giudici di X Factor 2018 Inizia la gara live di X Factor 2018 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso della prima puntata. X Factor 2018: anticipazioni primo live Dalle 21.15 circa, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la prima puntata live di X Factor 2018. In gara, come da ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 25/10/2018 – Il primo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : i Maneskin. : Prima Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

Nel daily di X Factor 2018 tutte le assegnazioni dei brani per il primo live : Manca un solo giorno all’inizio del live di X Factor 12 e i concorrenti stanno provando le ultime volte prima di salire sul magico palco dell’Arena. Nel daily di X Factor 2018 di ieri 23 ottobre abbiamo conosciuto Simone Ferrari, il nuovo direttore creativo del programma, e abbiamo visto le prove di Mara Maionchi con i suoi Under Uomini. Questa sera, invece, abbiamo scoperto i brani che tutti i concorrenti porteranno al primo live. I ...