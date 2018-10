Il premier | La Tap si deve fare Rivolta anti-M5S degli attivisti

Karate - premier League 2018 : a Tokyo l’ultima tappa stagionale. Gli azzurri vogliono confermarsi ai vertici : Questo fine settimana a Tokyo si svolgerà l’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Sarà il secondo appuntamento, dopo quello di Berlino, ad assegnare punti per il ranking olimpico e inoltre avrà ancora maggiore importanza perché rappresenterà anche l’ultimo test in vista dei Mondiali di Madrid, che si svolgeranno dal 6 all’11 novembre. L’Italia è stata grande protagonista a Berlino, conquistando otto podi e proverà a ripetersi ...

Migranti - il premier lussemburghese ai leader Ue : “Non parliamo di tappeti - sono umani” : Il premier del Lussemburgo Xavier Bettel tira le orecchie agli altri capi di Stato e di governo Ue: "Se iniziamo a parlare del prezzo di un migrante, è una vergogna per tutti". Sul tavolo la proposta di far pagare un contributo economico ai Paesi che non partecipano attivamente all'accoglienza dei Migranti.Continua a leggere

Tap - Lezzi : “Per me l’opera non è strategica. Salvini è a favore? Deciderà il premier Conte” : “Per me non un’opera strategia”. Al termine della prima riunione della cabina di regia per la programmazione del fondo di sviluppo e coesione, convocato e presieduto da Barbara Lezzi, il Ministro per il Sud ha risposto ad alcune domande sul Tap, all’indomani dell’incontro tra Tony Blair e Matteo Salvini e dopo un’intervista nella quale il leader della Lega e ministro dell’Interno ha affermato che ...