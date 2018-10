Il ponte dell’arcobaleno | la leggenda

ideegreen

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Ildell arcobaleno è un luogo immaginario dove pensiamo o vogliamo pensare che vadano gli animali da compagnia a cui siamo affezionati, quando vengono a mancare. Mediamente, noi esseri umani ci troviamo a sopravvivere ai nostri animali che non campano quanto noi. Nonostante questa inossidabile stima statistica che non fa una piega, non riusciamo a farcene una ragione quando il nostro animale da compagnia ci lascia da soli sulla faccia della Terra per andare, appunto, sul. Vediamo che luogo e e se potremo raggiungerlo lassù, prima o poi. (altro…) Il: laIdee Green.