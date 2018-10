Il Parlamento Europeo chiede ai Paesi dell' Ue di interdire i gruppi neofascisti e

Dal Parlamento Europeo arriva il divieto all’uso preventivo degli antibiotici negli allevamenti : L’uso preventivo di antibiotici negli allevamenti diventa esplicitamente vietato in tutta l’Ue e permesso solo a determinate condizioni. E le stesse regole devono valere per i prodotti alimentari importati. È la conseguenza principale dell’approvazione di diversi regolamenti da parte della plenaria dell’EuroParlamento, che per diventare legge devon...

Il Parlamento Europeo chiede la messa al bando di partiti e gruppi neofascisti e neonazisti : Con la risoluzione, gli europarlamentari hanno in sostanza esortato le autorità nazionali a vietare la formazione di questi gruppi neofascisti e neonazionisti e di qualsiasi altra associazione che glorifichi nazismo e fascismo in Europa. Tra le misure necessarie per gli eurodeputati figurano la collaborazione delle aziende di social media per contrastare la diffusione del razzismo.Continua a leggere

Ora il Parlamento Europeo vuole bandire i partiti neofascisti e neonazisti : Mettere al bando i partiti neofascisti e neonazisti . È quanto chiede la risoluzione non legislativa - voluta da Popolari, Socialdemocratici, Verdi e Liberali - approvata dal Parlamento Europeo , 355 ...

Il Parlamento Europeo ha dichiarato guerra alla plastica che soffoca i mari : I deputati hanno aggiunto all'elenco delle materie plastiche vietate, proposto dalla Commissione: gli articoli di plastica ossi-degradabili, come sacchetti o imballaggi, e i contenitori per fast-food ...

U.E. - Plastiche monouso. Parlamento Europeo : entro 2021 : "Viviamo in un mondo fatto diplstica- ha proseguito Ries- al punto che nuotiamo e ingeriamo Plastiche". La relazione e' stata approvata con 571 voti favorevoli, 53 voti contrari e 34 astensioni. Il ...

La fidanzata di Khashoggi al Parlamento Europeo : "Chiedete risposte all'Arabia Saudita" : Ciò che è accaduto al giornalista saudita Jamal Khashoggi è di una gravità inaudita e dimostra ancora una volta che i cambiamenti annunciati dal principe ereditario Mohammad bin Salman non sono stati altro che una copertura, mentre il regime ha continuato a comportarsi in modo autoritario e repressivo.Bin Salman si è impegnato per rivestire l'Arabia Saudita di una nuova immagine, ma l'immagine vera è ...

Agricoltura - Coldiretti : il Parlamento Europeo sostenga il testo Comagri sulle pratiche sleali : “Il Parlamento Europeo sostenga il Progetto di Relazione della commissione Agricoltura e sviluppo rurale sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera alimentare per dare così il mandato per l’avvio del negoziato con il Consiglio e giungere ad una conclusione del dossier entro la fine dell’anno”. E’ quanto chiede il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in una lettera inviata ai rappresentanti italiani ...

Casaleggio Associati - il Parlamento Europeo apre un'istruttoria : il grosso guaio per il M5s : La Casaleggio Associati potrebbe essere nei guai. Il Parlamento europeo ha aperto un'istruttoria nei confronti della società fondata da Gianroberto Casaleggio e ora gestita dal figlio Davide. A dare l'...

"Ingerenze sui deputati". Ora il Parlamento Europeo apre un'istruttoria sulla Casaleggio Associati : Guai in vista per la Casaleggio Associati ? Il Parlamento Europeo , infatti, ha aperto un'istruttoria sulla società fondata da Gianroberto Casaleggio - e ora guidata dal figlio Davide - che gestisce ...

Per un Parlamento Europeo forte serve lo sbarramento elettorale : E tre! Dopo due falliti tentativi, già respinti (sentenze n. 271/2010 e 110/2015), il prossimo 23 ottobre la Corte Costituzionale sarà chiamata per la terza volta a pronunciarsi, su iniziativa degli stessi promotori, sull'incostituzionalità della soglia di sbarramento del 4% prevista per le elezioni Europee.Tale soglia fu introdotta nel 2009 per ridurre l'eccessiva frammentazione politica: nel 1999, infatti, le liste che ...

SALUZZO/ La gita del "Bodoni" a Strasburgo per vedere da vicino il Parlamento Europeo : Riceviamo e pubblichiamo: "Dal 7 al 10 Ottobre i ragazzi delle classi quinte del Liceo Scientifico "G. B. Bodoni" hanno partecipato all'ormai consueto viaggio di istruzione a Strasburgo, accompagnati ...

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ M5s vuol tagliare i vitalizi anche al Parlamento europeo : Oltre che nella manovra 2019, la RIFORMA delle PENSIONI che ha in mente il Movimento 5 Stelle va oltre la QUOTA 100 e passa per il taglio dei vitalizi al Parlamento europeo(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Il Parlamento Europeo discuterà nuove regole per dare più diritti ai lavoratori a chiamata : La commissione per l’Occupazione del Parlamento Europeo ha approvato una serie di nuove regole per tutelare i lavorati a chiamata impiegati dalle piattaforme on line come Uber o Deliveroo e per altri tipi di lavoratori a contratto, tra cui gli stagionali, The post Il Parlamento Europeo discuterà nuove regole per dare più diritti ai lavoratori a chiamata appeared first on Il Post.

Amelia - venerdì 26 ottobre il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani riceverà il Premio Barbarossa al Teatro Sociale : La Giuria è presieduta ogni anno da una diversa personalità della cultura, della scienza, dell'arte o del giornalismo. Gli altri componenti sono il presidente della Società Teatrale e il direttore ...