Il nuovo partito di Salvini punta a Roma e sbianchetta il Nord

Leopolda - Scalfarotto lancia comitati civici : “Non è embrione del partito di Renzi”. Ma c’è chi spera nel nuovo soggetto : “I comitati civici? Non saranno l’embrione del nuovo partito di Renzi”. Taglia corto Ivan Scalfarotto, l’ex sottosegretario allo Sviluppo economico e deputato dem, pronto a presentare l’iniziativa alla nona edizione della Leopolda. “Nessun tentazione di abbandonare un simbolo logoro e un partito abbattuto dalle sconfitte? No, siamo orgogliosi di quanto fatto. I comitati serviranno a reagire a un governo che ...

MDP pronto ad andare avanti oltre LeU : 'Ora un nuovo partito della sinistra e del lavoro' : Nella giornata di questo venerdì 19 ottobre si è svolto il Coordinamento nazionale di Articolo Uno-Movimento Democratico e Progressista, ovvero il soggetto politico guidato da Roberto Speranza e di cui fanno parte fra gli altri anche Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema. La riunione era particolarmente attesa in particolare nell'ottica degli sviluppi del percorso di Liberi e Uguali [VIDEO]. Ricordiamo che MDP è anche il soggetto che esprime la ...

Grasso insiste con LeU : ma il nuovo partito potrebbe nascere senza MDP e Sinistra Italiana : Nel pomeriggio di ieri con una lettera uscita sul sito di Liberi e Uguali, il senatore Pietro Grasso, ha annunciato di voler andare avanti nell'idea di contribuire a fondare un partito di Sinistra, autonomo e alternativo ai partiti esistenti. La presa di posizione dell'ex presidente del Senato arriva un po' a sorpresa, non tanto perché si tratti di una novita' assoluta anzi, Grasso aveva promesso gia' prima del voto del 4 marzo che LeU si ...

Nel Partito democratico è di nuovo scontro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Argomenti che non hanno convinto il Pd che, sostanzialmente, vede un ministro dell'Economia 'ostaggio' di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Una condizione che desta preoccupazione come ha modo di ...

Nel Partito democratico è di nuovo scontro sulla 'credibilità' di Matteo Renzi : Nicola Zingaretti, a due giorni dalla sua convention di Roma, alza il tiro nel dibattito pre congressuale del Partito democratico. Nello studio di SkyTg24 il governatore e candidato segretario si trova la gigantografia di Matteo Renzi proiettata sullo schermo dello studio. "Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica. Il problema è la credibilità, che è data dalla ...

Toti sta stretto in Forza Italia : “Non può essere il partito dello spread”. E pensa a un nuovo soggetto alleato di Salvini : A Giovanni Toti il partito sta sempre più stretto. Con la cerchia più intima – riporta il Corriere – il governatore ligure si è sfogato di tutto ciò che non gli piace in Forza Italia. A partire dai sondaggi, che ormai danno gli azzurri ampiamente sotto il 10 per cento. Il motivo, per Toti, è chiaro: “Organizzano delle convention in cui i dirigenti si alternano sul palco, applaudendosi tra di loro, e sono sempre di meno e sempre ...

Salvini e Le Pen vogliono guidare un nuovo partito operaio : Un fronte unico sotto la bandiera della "libertà dei popoli" che si presenterà con liste divise e nazionali ma probabilmente con un unico Spitzenkanditat, candidato alla commissione Ue. Matteo Salvini e Marine Le Pen lanciano da Roma la corsa 'sovranista' alle europee di fine maggio. Il vice premier leghista e il segretario nazionale del Rassemblement national partecipano insieme a un incontro su crescita e ...

Vittorio Sgarbi lascia Forza Italia : 'Farò un nuovo partito insieme a Giorgia Meloni' : 'Rientrare? Macché. Voglio convincere anche Berlusconi a uscire da Forza Italia, che è diventata la sua pena. Lui deve chiudere la sua carriera politica in modo degno, e non può farlo circondato da minorati che lo portano alla rovina'. Così Vittorio Sgarbi, in una intervista a La Stampa, è senza freni dopo aver subito 'schiaffo di Sutri', in ...

Martina apre al nuovo Pd : il partito cambierà nome : “Faremo il congresso prima delle europee. Se vuole una data, per me le primarie si terranno l’ultima domenica di gennaio”.

M5S primo partito con il 31 - 5% nuovo calo del Pd. E Silvio.. : Il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito col 31,5% delle preferenze, in aumento dello 0,2%, mentre la Lega di Matteo Salvini cala di mezzo punto percentuale, attestandosi al 29,9%. Segui su affaritaliani.it

Sfrattato il Pd dalla Bolognina. Di nuovo simbolo - ma di un partito in crisi : Il simbolo del Pd è accartocciato tra scrivanie ammassate e computer accantonati in un angolo. La bandiera dei Ds è stata staccata dal muro, gettata a terra. Non è una bandiera qualunque, ma quella che porta la firma di Achille Occhetto. Risale a poco tempo dopo la svolta della Bolognina, che segnò la fine del Pci e la nascita del Pds. A staccare la bandiera, accantonare i 'cimeli' di quella giornata storia, ma anche ...

Salvini scappa dai pm - via segnata : verso il nuovo partito "Lega per Salvini premier" : Minaccia "l'ira dei giusti" sulla via che già da mesi ha studiato per bene con i suoi. Matteo Salvini è furioso per la decisione del riesame di Genova di accogliere il ricorso della procura sul sequestro dei beni della Lega per 49 milioni di euro, la cifra di rimborsi elettorali 'spariti' per cui sono stati condannati l'ex segretario Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. La nuova via ...

Lega - ipotesi nuovo partito Mazzata del Tribunale. Retroscena : Calma e gesso. Non appena è arrivata la notizia dal Tribunale del Riesame di Genova, che conferma il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega, Salvini e Giorgetti hanno ordinato ai parlamentari e dirigenti leghisti di non lasciarsi andar Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Il nome Lega non si tocca - nessun nuovo partito" : Settimana calda per il governo in vista del vertice sulla manovra. "Sfioreremo il 3% senza superarlo. Cercheremo di rispettare tutti i vincoli imposti dall'Europa, ma prima viene il benessere dei ...