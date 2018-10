Il k-pop conquista il mondo Le ombre dietro il successo

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia spopola sui media e sui social. Le ragazze di Mazzanti hanno conquistato l’affetto degli appassionati : E’ vero. Oggi è un giorno po’ triste per la Nazionale italiana di pallavolo femminile: la Finale dei Mondiali 2018 non ha sorriso alle Azzurre e l’oro iridato è andata alla fortissima ed esperta Serbia. C’è amarezza per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato, per l’epilogo al quinto set e la gestione di alcuni momenti non ideale. Tuttavia le ragazze del CT Davide Mazzanti possono essere orgogliose di ...