Il giro del mondo di ' Perfetti sconosciuti' | ora sarà anche un remake per i Paesi arabi

VENEZUELA - PARTORISCE PER STRADA A CARACAS/ Foto - “senza soldi per ricovero” : il tweet fa il giro del mondo : Non ha i soldi per essere ricoverata in ospedale, giovane donna PARTORISCE per STRADA. E' successo in VENEZUELA, paese sconvolto da una crisi economica senza precedenti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ guida il Sanderson Farms Championship al termine del primo giro : Il PGA Tour torna negli Stati Uniti con un evento in tono minore causa la concomitanza temporale con il WGC. Si tratta del Sanderson Farms Championship (montepremi 4,4 milioni di dollari), torneo giunto ormai alla 51esima edizione che si svolge sul percorso par 72 del Country Club of Jackson (Mississipi, Stati Uniti). Al termine del primo round guida la leaderboard Cameron Champ. L’americano comanda la classifica con il punteggio di -7 (65 ...

Il New York Times cerca reporter per fare il giro del mondo : New Orleans (Louisiana)ColombiaBasilicata (Italia)CaraibiLago dei Quattro Cantoni (Svizzera)Route of Parks (Cile)Gangwon (Corea del Sud)Cincinnati (Ohio)BhutanGlasgow (Scozia)Los Cabos (Messico)Top End (Australia)Cambogia costieraParco Nazionale di Liuwa Plain (Zambia)Baltimora (Maryland)EstoniaGansu (Cina)Saskatoon (Canada)Siviglia (Spagna)Penisola Papagayo (Costa Rica)Branson (Missouri)São Tomé e Príncipe (Africa)Germania OvestFijiChattanooga ...

Europa League - la situazione del girone della Lazio : risultati e classifica : Europa League, la Lazio ha vinto sul campo del Marsiglia mettendo un bel mattoncino per il passaggio del turno Europa League, il girone della Lazio sembra avere una dominatrice, si tratta dell’Eintracht di Francoforte vittoriosa anche questa sera. La squadra tedesca si trova a punteggio pieno, seguita dall’ottima Lazio di Simone Inzaghi, vittoriosa oggi sul campo del Marsiglia, senz’altro un terreno ostico da espugnare. ...

Europa League - la situazione del girone del Milan : risultati e classifica : Europa League, la situazione del girone rossonero parla di un Milan ancora secondo in classifica nonostante la sconfitta odierna Europa League, vittorie per Betis Siviglia ed Olympiacos nel girone del Milan di Gattuso che riesce a mantenere la seconda posizione in classifica nonostante la debacle in quel di San Siro. I rossoneri cadono per 2-1 contro il Betis, mentre il Dudelange dice addio alla competizione (anche se non matematicamente) ...

giro d’Italia 2019 - la data della presentazione e le anticipazioni sul percorso. Sicuri Gavia e Mortirolo : Mercoledì 31 ottobre verrà ufficialmente presentato il Giro d’Italia 2019 che si correrà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. La Corsa Rosa prenderà il via da Bologna con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che si concluderà sul San Luca, un inizio particolarmente complicato per i ciclisti che si daranno battaglia per tre settimane sulle strade del Bel Paese. L’attesa è tutta per settimana prossima quando calerà ...

Champions League – La situazione del girone del Napoli : risultati e classifica : Il Napoli pareggia e vola a 5 punti nel gruppo C dei gironi di Champions League, i risultati e la classifica del raggruppamento della squadra di Ancelotti Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, il Napoli in Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti si fa beffare da un gol dai 25 metri di Angel De Maria al 93° e capitola la sua ...

Champions League – La situazione del girone dell’Inter : risultati e classifica : L’Inter va in contro alla sua prima sconfitta nel girone B ma mantiene il secondo post: il Barcellona comanda a punteggio pieno, inseguono Tottenham e PSV Martedì notte di grande calcio in giro per tutta Europa con lo spettacolo della Champions League. Di scena due italiane, Napoli e Inter, che tornano a casa con l’amaro in bocca. Se i partenopei escono dal Parco dei Principi con un pareggio beffa, arrivato al 90°, va peggio all’Inter che ...

Telescopio Hubble in "safe mode" a causa del giroscopio rotto : Telescopio Hubble a riposo: il problema al giroscopio Il Telescopio più popolare del mondo opera ormai da quasi 30 anni e, con l'avanzare dell'età, cominciano a presentarsi sempre più frequentemente ...

girona-Barcellona a Miami - Rubiales spera nell’intervento della FIFA : Il presidente della Federazione spagnola spera che la FIFA possa intervenire sulla questione nel meeting previsto per venerdì in Rwanda. L'articolo Girona-Barcellona a Miami, Rubiales spera nell’intervento della FIFA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Albertini : “Il Barcellona è le favorita per vincere il girone. Sulla partita del Camp Nou…” : Demetrio Albertini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Mundo Deportivo riguardo la partita che si giocherà questa sera al Camp Nou. Albertini ha sottolineato quanto i catalani siano i favoriti per la vittoria finale del girone, ma non ha mancato di evidenziare quanto siano difficili da affrontare le squadre italiane: “Affrontare una squadra italiana […] L'articolo Albertini: “Il Barcellona è le favorita per ...

Invita 32 compagni al compleanno ma non si presenta nessuno : la foto del piccolo Teddy imbronciato fa il giro del mondo : La foto del piccolo Teddy con lo sguardo triste, seduto da solo nella lunga tavolata imbandita per festeggiare il suo sesto compleanno ha fatto il giro del mondo e ha commosso il web. La cronaca racconta che il bambino aveva organizzato la sua festa di compleanno in una pizzeria di Tucson, la città dove vive in Arizona, Invitando 32 amichetti. Tutto era pronto: sul tavolo apparecchiato con i piatti colorati c’era pesino già la pizza a ...

E’ accaduto di nuovo : aveva invitato 32 amichetti al compleanno e non si sono presentati - la storia di Teddy fa il giro del mondo : Nella foto si vedono un tavolo apparecchiato con piatti e pizza, e il piccolo Teddy seduto da solo. Oltre ad una fetta di pizza mancano anche tutti e 32 gli amichetti che il bimbo di sei anni aveva invitato alla sua festa di compleanno. E’ quanto accaduto a Tucson, negli Stati Uniti. La madre del bambino, delusa e arrabbiata, ha inviato la foto a un amico giornalista che l’ha pubblicata sul proprio profilo Facebook con un invito: ...

Il ritorno del subcomandante Dibba : cos'ha imparato Di Battista in giro per il mondo : La povertà dignitosa del Sudamerica, la ricchezza in sovrappeso degli Usa. Le traversate, gli abbracci, gli incontri illuminanti. Non è un video di Manu Chao, ma il racconto social del viaggio di ...