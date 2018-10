Il giradischi connesso per ascoltare iMusic e Spotify

wired

(Di venerdì 26 ottobre 2018) La musica a 33 giri non è mai scomparsa, e nemmeno quella a 45 giri. È appena nata anche una rivista che si occupa solo di vinile. Certo, i supporti della musica si sono aggiornati: alcuni sono diventati liquidi, altri hanno avuto un importante upgrade. È il caso delJuke Box S2 prodotto dall’azienda austriaca Pro-Ject. La sua particolarità. Prima di descrivere tutte le qualità che ti aspetti da unold-school (quelle che piacciono agli audiofili), è importante sottolineare la presenza delle dotazioni geek come il bluetooth integrato: una porta aperta sul mondo digitale che permette a Juke Box S2 di riprodurre tutte le net radio e servizi di musica streaming on demand come, Deezer o Quobuz. Basta accoppiare lo smartphone. L’antenna del bluetooth, tra l’altro, è installata esternamente per migliorare la qualità di ricezione anche su ...