Il fascino dei bronzi di Riace vero modello culturale

"La sinistra non ha tutelato i deboli ed ha subito il fascino dei potenti". Confessioni del radical chic confesso Gad Lerner : "Per arrivare a governare, i partiti di sinistra si sono alleati con le famiglie capitaliste in nome di una presunta maggiore competitività delle aziende. Riducendo i salari e le garanzie dei lavoratori si sarebbero aumentati i margini e l'economia ne avrebbe tratto vantaggio. E' stata una gigantesca illusione". Parole del radical chic confesso Gad Lerner in una lunga intervista con La Verità. "La sinistra italiana non ha saputo ...