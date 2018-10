Il Corvo film stasera in tv 26 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: RT @CorvoWines: I 10 film più significativi di #Tornatore, abbinati a un piatto tipico della tradizione siciliana e un vino #DucadiSalaparu… - BrigataBlog : RT @CorvoWines: I 10 film più significativi di #Tornatore, abbinati a un piatto tipico della tradizione siciliana e un vino #DucadiSalaparu… - Elisanavel : @01Dark_Angel Dal film ...il corvo? - CorvoWines : I 10 film più significativi di #Tornatore, abbinati a un piatto tipico della tradizione siciliana e un vino… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Ilè ilin tv venerdì 262018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:24. La pellicola diretta da Alex Proyas ha come protagonista Brandon Lee. Di seguito ecco, scheda,, trailer, qualchedele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: The Crow GENERE: Fantasy, Thriller ANNO: 1994 REGIA: Alex Proyas: Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Massee, Michael Wincott, David Patrick Kelly, Bai Ling, Anna Levine, Laurence Mason DURATA: 102 minuti Ilin tv:Siamo nella notte del 30in una cupa e distopica città americana nei primi anni 2000. Da tutti i cittadini quella data è conosciuta come La Notte del Diavolo, in cui bande di teppisti incendiari si aggirano ...