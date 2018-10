Il Castello Odescalchi di Bracciano torna ad essere una fortezza da espugnare

romadailynews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Sabato 27 ottobre con “Assalto al” si potranno scoprire i gioielli nascosti dell’antica dimora Roma – Un vero e proprio viaggio nella storia è quello che sabato 27 ottobre si potrà vivere neldi, trascorrendo una giornata indimenticabile alla scoperta dei suoi luoghi più segreti. Per una volta, infatti, sarà possibile esplorare l’anticaentrando nei luoghi normalmente chiusi al pubblico, come la cisterna e le grotte sotterranee ma, allo stesso tempo, si potrà partecipare a un gioco di strategia in cui i partecipanti, divisi in squadre, potranno sfidarsi con frecce e arco e mettersi alla prova in arrampicata sui torrioni del. Una giornata emozionante dall’alto tasso di avventura e adrenalina che inviterà i moderni cavalieri a superare i propri limiti conducendoli alla scoperta di una delle più imponenti dimore storiche ...