Il caso della chiesa di Bergamo che potrebbe diventare moschea

caso Cucchi - la difesa dell'arma del generale Nistri : 'In pochi lasciano la strada della virtù' : Parole che vengono sottolineate anche dal ministro della difesa Trenta: 'nell'accertare la verità bisogna isolare chi viola i valori dell'arma' -

Cucchi - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi lavoro di tutti» video Le indagini : il caso della falsa relazione : E il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, alla cerimonia per i 40 anni del Gis: «La gravità dell’accaduto non si discute, ma non rispecchia la normalità del nostro modo di precedere». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

Cucchi - Salvini ai carabinieri : «L’errore di uno non infanghi il lavoro di tutti» Le indagini : il caso della falsa relazione : Le parole del comandante generale dell’Arma alla cerimonia per i 40 anni del Gis. Salvini: «L’errore di uno non infanghi l’impegno di tutti». Trenta: «Chi nega i valori va isolato»

Moto2 - lunedì la prima udienza del Tribunale della FMI per discutere sul caso Fenati : Nella giornata di lunedì comincerà il procedimento disciplinare nei confronti di Romano Fenati, fissata dunque la prima udienza davanti al Tribunale della FMI lunedì 29 ottobre alle ore 11 avrà luogo nel palazzo delle Federazioni di viale Tiziano 74 a Roma l’udienza del Tribunale Federale della Fmi nel procedimento disciplinare a carico di Romano Fenati. Il pilota romagnolo è stato sospeso dopo il Gp del Mugello, quando spinse la ...

Lo scandaloso caso della Serie B da rifare : Una situazione scandalosa che ha fatto il giro del mondo, non essendoci al mondo un caso tanto inverecondo. Un caravanserraglio che ha penalizzato l' Entella , da riammettere senza se e senza ma; il ...

Mese della prevenzione del cancro al seno - l’impegno dell’UE al fianco delle donne : le Breast Unit - un caso di eccellenza : Elisabetta, Cristiana, Monica, Rita, Flavia, Cristina, Seila, Claudia. Tante donne, ognuna con la propria storia, ma Unite da un’esperienza comune: il cancro al seno. Una malattia che accomuna oltre 52.000 donne ogni anno: tanti infatti sono i nuovi casi in Italia. Se l’incidenza è in aumento, migliorano tuttavia le possibilità di guarigione. Le armi a disposizione sono la prevenzione e la ricerca scientifica, ma anche e soprattutto il ...

caso Emre Can - parla il Presidente Della Società Europea di Endocrinologia : gli aggiornamenti : Sulle condizioni di salute del calciatore Della Juventus Emre Can il Prof.Andrea Giustina, Presidente Eletto Società Europea di Endocrinologia, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Il giocatore Emre Can ha, in linea di principio, quella ‘regola” che ci dice che un nodulo tiroideo è raramente maligno. C’è da dire che nel Caso di ...

Il caso Khashoggi spacca il mondo della tecnologia : da Uber a Slack - gli investimenti dei sauditi : Con la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, gli occhi del mondo sono tornati sulla famiglia reale saudita, accusata di essere la mandante del presunto omicidio. E questo ha ricadute su diversi settori, da quello petrolifero a quello tecnologico. Il principe Mohammed bin Salman e il suo fondo sovrano sono infatti diventati, negli ultimi due anni, grandi investitori in società, servizi e applicazioni digitali. Il Saudi Arabian ...

caso Cucchi - aperta una nuova indagine : chi ha coperto i responsabili della sua morte? : Documenti modificati. Registrazioni sparite e poi ricomparse. Depistaggi. Testimoni ridotti al silenzio. La Procura di Roma indaga per fare luce sulle troppe zone d'ombra. Su L'Espresso in edicola 'La gerarchia della menzogna': per svelare la catena di omertà Chi tutela l’onore delle divise " Caso Cucchi, parla il carabiniere: "Lui ucciso, io isolato" " Ecco perché hanno massacrato Stefano Cucchi " La verità sulla morte di Stefano ...

Via libera alla riforma della Legittima difesa : sarà sempre presunta - anche in caso di "grave turbamento" : Legittima difesa sempre presunta, riconosciuta anche se si è in uno stato di "grave turbamento", e che scatti anche senza la minaccia vera e propria di un'arma. Fermo restando il principio di proporzionalità. Questo, in sommi capi, il contenuto del testo base sulla riforma della Legittima difesa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato con una sola modifica durante l'esame degli emendamenti.Il testo passerà ...

Cannabis legale in Canada : il caso della Corea del Nord : Dalla mezzanotte di oggi, 17 ottobre 2018, in Canada è possibile acquistare e consumare Cannabis [VIDEO] per uso ricreativo e non solo medico. A stabilirlo è il Federal Cannabis Act, entrato in vigore dopo l’approvazione del Senato e la successiva firma del Governatore generale, Julie Payette. Un successo per il governo progressista guidato dal premier Justin Trudeau, che aveva posto la legge sulla legalizzazione della marijuana tra i punti ...

caso Cucchi - incontro tra la sorella Ilaria e la ministra della Difesa Trenta : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti” : È durato quasi un’ora l’incontro a palazzo Baracchini tra la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, il comandante dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, e Ilaria Cucchi. Al termine dell’incontro, soltanto la ministra ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, spiegando che questa scelta è stata condivisa anche dal comandante Nistri e dalla stessa sorella di Stefano Cucchi: “Sono felice che Ilaria abbia accettato l’incontro che le ho ...

caso Cucchi - l'incontro tra la sorella Ilaria e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta - : La sorella di Stefano ha incontrato la titolare della Difesa e il comandante Nistri. Il ministro: "Molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è stata disattenzione. Rispetto per la famiglia ...