Il calcio in pieno caos | la Lega Pro sospende la prossima gara del Catania

calcio - Europa League 2018-2019 : tutti i risultati della terza giornata. Chelsea ed Arsenal a punteggio pieno : Nella terza giornata dell’Europa League di Calcio restano a punteggio pieno il Chelsea, che batte per 3-1 il Bate e prenota il primo posto nel Girone L, mentre l’Arsenal vince in casa dello Sporting e si prende la vetta solitaria del Girone E. A punteggio pieno anche Zurigo, nel Girone A, che vince per 3-2 lo scontro diretto con il Bayer Leverkusen, il Salisburgo, nel Girone B, che annienta con un secco 3-0 il Rosenborg, la Dinamo ...

P.S. Giorgio - calcio a 5 Serie A2 : la Futsal Cobà supera con pieno merito il turno di Coppa della Divisione - battendo per 3-1 la Tenax ... : Ne ha di che essere soddisfatto l' ex di giornata, quel mister Cafù che ha portato nella scorsa stagione i fidardensi in A2. Adesso sotto con la vincente tra Ortona ed Acqua & Sapone: in ogni caso, si ...

calcio a 5 - 2a giornata Serie A 2018-2019 : Pesaro vola in vetta! Napoli - Rieti e Augusta a punteggio pieno : Pesaro travolgente nella seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5. I marchigiani hanno sconfitto 1-6 il Came Dosson, dominando il “set” con le doppiette di Borruto e Taborda ed ergendosi al comando della classifica a punteggio pieno. Un chiaro segnale per le avversarie, dunque, in primis l’Acqua&Sapone Unigross, che dopo aver ottenuto la qualificazione all’Elite Round di UEFA Futsal Champions League ...

Ascolti Tv - boom per Tu sì que Vales. E il grande calcio su Sky fa il pieno di spettatori : Una media di 4 milioni di spettatori sono entrati con Alberto Angela dentro la Cappella Sistina , ma il pubblico che ha preferito Tu sì que vales è stato più numeroso, 4,7 milioni di media,: 28,8% di ...

calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo : 'Spero in uno stadio pieno - ci dà ossigeno. I viola giocano un bel calcio' : Archiviato l'ampio successo di Frosinone, per la Sampdoria è tempo di pensare al recupero della prima giornata di campionato. Il match di Marassi contro la Fiorentina era stato rinviato in seguito al ...