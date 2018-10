Il barbiere di Siviglia fa il contropelo al Diavolo

milanworld

: ?? Sí, comunque, dopo il grande ritorno di #Semiramide ieri sera, oggi non ci si ferma a celrbrar Rossini: tra mezz’… - teatrolafenice : ?? Sí, comunque, dopo il grande ritorno di #Semiramide ieri sera, oggi non ci si ferma a celrbrar Rossini: tra mezz’… - MILANSWORLD : Momento difficile. Teniamo duro ragazzi, facciamolo per il bene del nostro Milan - danihen1 : Gioacchino Rossini ha scritto 'Il Barbiere di Siviglia' in soli 13 giorni. A 39 anni si ritira dalla musica per seg… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Sovviene l’opera rossiniana, “Ildi”, per descrivere metaforicamente la situazione del Milan, dopo la sconfitta subita dal Betis. La non trascendentale squadra spagnola ha fatto un figurone sulla ribalta di San Siro, assumendo il ruolo di protagonista, esattamente come Figaro nella trama dell’opera buffa, trasformatasi in beffa per i padroni di casa. Il Betis ha suonato le sue armonie contro un Milan senza spartito. Ma, fuor di metafora, non è tanto la batosta che brucia, una batosta pur dolorosa, quanto la sconcertante mediocrità di una prestazione che, al netto di qualche fiammata finale, ha sconcertato la tifoseria e gli osservatori più benevoli. Sembra finanche inutile analizzare una partita, quella dei rossoneri, che ha confermato i limiti già apparsi evidenti, con ben rare eccezioni, sin dall’inizio della stagione. Individuarne le carenze sarebbe come sparare ...