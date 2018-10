I vertici di Autostrade sfilano in Procura | invito a comparire a 4 “super dirigenti”

Bus precipitato da viadotto ad Avellino - il pm chiede la condanna per i vertici di Autostrade : ecco quanto : Il Pm ha chiesto la condanna a 12 anni per Gennaro Lametta , titolare della «Mondo Travel» e proprietario del bus, che nell'incidente ha perso il fratello Ciro che stava guidando quell'autobus caduto ...

Bus nella scarpata in Irpinia con 40 morti - pm : "10 anni ai vertici Autostrade e Castellucci" : Dieci anni di reclusione per i vertici di Autostrade per l'Italia, accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo: è la condanna richiesta dal procuratore capo di Avellino al processo per la strage del bus precipitato il 28 luglio 2013 dal viadotto "Acqualonga" dell'A16 Napoli-Canosa, uccidendo 40 persone

Chiesti 10 anni di carcere per i vertici di Autostrade per la strage del bus precipitato dal viadotto ad Avellino : Giovanni Castellucci e altri 11 dirigenti e impiegati di Autostrade rischiano la condanna a 10 anni di reclusione per la tragedia del bus precipitato da un viadotto ad Avellino, nella quale morirono 40 persone, il 28 luglio 2013. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e di disastro colposo. Contro di loro anche l'accusa di non aver fatto i controlli dovuti sulla struttura (il viadotto autostradale Acqualonga dell'A16 Napoli-Canosa) e di ...

Ponte Morandi : "Manutenzioni carenti". I vertici di Autostrade e del Ministero "sapevano del rischio" : La prima pista investigativa sul disastro del Ponte Morandi è quella sulla carenza di manutenzione. L'ipotesi di accusa più pesante si basa su questo, e tra le accuse vi è anche l'omicidio stradale, ...

Genova - 20 indagati per crollo ponte Morandi : tra cui dirigenti ministero e vertici Autostrade : Venti indagati per il crollo del ponte Morandi a Genova in cui sono morte 43 persone. Tra questi figurano i vertici di Autostrade, i tecnici della società Spea, controllata dal gruppo...