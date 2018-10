I Simpson | domani lo Speciale Halloween in Tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play

Blastingnews

(Di sabato 27 ottobre 2018) Per l'intero pomeriggio di sabato 27 ottobre, dalle 14:30 alle 18:30, andra' in onda su1, e insu, lo2018. In particolare, nell'arco dell'orario pomeridiano saranno trasmessi nove episodi della serie horror annuale La paura fa novanta Treehouse of Horror in lingua originale. Ognuno degli episodi in questione si compone, a sua volta, di tre storielle nelle quali i membri della gialla famiglia creata dal fumettista statunitense Matt Groening interpretano zombie, vampiri, streghe, mummie, scheletri parlanti e altri personaggi tematici con la ricorrenza diVIDEO. La maratonade Isu1 Come succede per la messa in onda di The Grinch e di Una poltrona per due nel periodo di Natale, ogni anno il canale1, in prossimita' della festa di, decide di mandare in onda una maratona di ...