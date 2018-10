I russi non sono così contenti del disastro della metro di Roma

Inondazioni russia : forti piogge nella regione di Krasnodar - 6 morti : L’assessore regionale per la protezione civile e le situazioni di emergenza ha reso noto che almeno 6 persone sono morte nell’inondazione provocata dalle piogge torrenziali che hanno colpito in questi giorni la regione di Krasnodar, in Russia. Danneggiate strade, autostrade e ponti, mentre il traffico ferroviario è interrotto in numerosi tratti. Si registrano interruzioni nelle forniture idriche, di gas ed energia ...

Roma - nuovo video del cedimento delle scale mobili. I tifosi russi : “Non stavamo saltando” : Niente cori e nemmeno un salto lungo le scale mobili. È quanto testimonierebbe il video pubblicato dalla pagina Facebook Cska fans against racism, in cui un tifoso della squadra russa, impegnata martedì 23 ottobre contro la Roma, all’Olimpico, ha immortalato col telefono, in soggettiva, il momento dell’incidente in cui sono rimaste ferite 24 persone, di cui una in modo grave, alla fermata Repubblica. I supporter della squadra russa, ...

russia - uomo difende un'anziana da un'aggressione e viene multato : 'Non mi pento' (VIDEO) : Leonid Shchebel, un uomo di Klincy, nella Russia sud-occidentale, ha difeso un'anziana donna 88 anni aggredita da un giovane che la stava massacrando senza un apparente motivo. Ma Leonid, che passava per caso nella strada dove stava avvenendo l'aggressione, non si è tirato indietro dall'intervenire, spingendo a terra l'aggressore e prendendolo poi a calci in faccia. Probabilmente una difesa un po' troppo violenta da parte dell'uomo, che per tale ...

Crollo scala mobile a Roma. Tifosi russi precisano : “Non saltavamo” : ROMA-CSKA MOSCA- Ha rischiato di essere un bagno di sangue l’incidente che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha coinvolto decine di Tifosi russi (e 2 italiani) nella fermata della Metro A di Roma, Repubblica. I video che stanno circolando ormai da ore sono diventati virali, e testimoniano quella che è stata una strage sfiorata. La […] L'articolo Crollo scala mobile a Roma. Tifosi russi precisano: “Non saltavamo” proviene da ...

Conte a Putin : amicizia solida Italia-russia nonostante difficoltà : Mosca, 24 ott., askanews, - 'amicizia solida che va ben oltre le difficoltà del momento'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando il presidente Vladimir Putin al Cremlino, ...

russia-Italia : Conte - amicizia solida nonostante difficoltà : "L'Italia e la Russia godono di eccellenti rapporti tradizionali sia in campo economico, che culturale e commerciale". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino. "Malgrado il Contesto internazionale delicato - ha continuato Conte - siamo sempre riusciti a mantenere alta la qualità dei nostri rapporti". "Confermiamo - ha ...

Tensione Usa-russia sull'Inf. Il Cremlino : "Non attaccheremo mai per primi" : La decisione degli Stati Uniti di abbandonare il trattato INF sui missili nucleari di medio raggio renderà il mondo "più pericoloso". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dai media russi.Il Cremlino ora si aspetta che il consigliere della sicurezza nazionale statunitense John Bolton, atteso per oggi a Mosca, fornisca nel corso della sua visita "una spiegazione" per le dichiarazioni rilasciate ieri dal ...

Calciatore russo si lamenta della vita all'estero : i russi non sono i benvenuti - : Il centrocampista del Monaco Alexander Golovin ha raccontato a sports.ru delle difficoltà incontrate vivendo all'estero. "I russi non sono particolarmente benvenuti lì. Non siamo particolarmente amati ...

VLADIMIR PUTIN : “ISIS HA 700 CITTADINI UE E USA IN OSTAGGIO IN SIRIA”/ “russia non aumenterà le tensioni” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo PUTIN, forze dell'Isis avrebbero preso in OSTAGGIO circa 700 persone tra cui molti CITTADINI europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:39:00 GMT)

russia 2018 - la Fifa dà i numeri : il tiki taka spagnolo non fa più paura : Il tiki taka spagnolo non fa più paura, mentre la Francia ha vinto la coppa del mondo correndo poco ma con una precisione chirurgica al tiro. È quanto emerge dai dati sull'ultimo Mondiale in Russia ...