I Cugini di Campagna | il dramma di un membro storico | “Come sono costretto a vivere oggi”

(Di venerdì 26 ottobre 2018) I ‘di’ hanno segnato un’epoca discografica italiana. Ancora oggi alcune loro canzoni, diventate un cult per il panorama del Bel Paese, riecheggiano tra grandi e piccini. Eppure c’è chi, tra i componenti della storica band musicale, non se la passa per niente bene. Si tratta di Nick Luciani: cantante, autore, arrangiatore, cantautore e polistrumentista italiano. La sua fama è dovuta alla sua particolare voce in falsetto, che ha contribuito in maniera esponenziale a dare visibilità alla band de Idientrandone a far parte dal 1994. Dopo molti anni all’interno della formazione, il 12 Dicembre 2014 ha annunciato l’abbandono del gruppo, da cui si è affrancato per intraprendere la carriera solista. Una mossa che, però, gli è costata un po’ dal punto di vista personale: “La vita agiata di un tempo è solo un ...