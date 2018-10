I Blonde Brothers e il nuovo album Hey Hey Hey dopo i live all’estero e in Italia

optimaitalia

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Isono due fratelli, Luca e Francesco Baù, cheaver iniziato separatamente un percorso musicale hanno capito che insieme avrebbero potuto dare qualcosa.un’esperienzache li ha portati a suonare in Australia, in Svizzera e negli Stati Uniti d’America, itornano ined è arrivato il 19 ottobre anche il loroprogetto intitolato “Hey Hey Hey”, unelectro-country con contaminazioni di altri generi.Il loro ultimo singolo si intitola “California (Mi manchi tu)” e ha totalizzato in tre mesi più di un milione di views su YouTube. Com’è iniziata? Avete sempre cantato insieme o avete iniziato singolarmente?Inizialmente suonava solo Luca con il suo primo gruppo, e poi io (Francesco) sono stato trascinato da lui verso questa passione. Inizialmente lui faceva hard rock e io punk rock con i rispettivi gruppi, ...