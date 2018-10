Huawei non ha pubblicato il punteggio DxOMark di Mate 20 Pro perché troppo alto

Spaventosa fotocamera per Huawei P30 : il confronto coi P20 già ad ottobre non regge : Ci saranno diversi aspetti da prendere in considerazione nelle future analisi sulla scheda tecnica di Huawei P30, principale progetto in ambito mobile per il produttore cinese nel corso del 2019, ma è chiaro già oggi 23 ottobre che uno dei punti di forza dello smartphone rischia di essere ancora una volta la fotocamera. Le ultimissime indiscrezioni, che danno un minimo di continuità rispetto a quanto vi abbiamo riportato ad inizio settembre, ...

Come si fa a non rovinare la batteria Huawei Mate 20 Pro : La batteria del Huawei Mate 20 Pro Come si carica senza rovinarla. I consigli di Huawei per far durare a lungo la batteria del tuo smartphone Huawei

La nuova EMUI 9.0 non sarà limitata a pochi dispositivi : Huawei la sta testando su 13 diversi modelli : Huawei ha iniziato a testare la nuova EMUI 9.0 basata su Android 9 Pie su 13 diversi dispositivi, inclusi diversi modelli di marchio Honor. L'articolo La nuova EMUI 9.0 non sarà limitata a pochi dispositivi: Huawei la sta testando su 13 diversi modelli proviene da TuttoAndroid.

Huawei - Richard Yu : "I nostri Mate 20 non vi deluderanno : non abbiamo paura dei confronti" : Incontro con il numero uno della divisione consumer a Londra per il lancio della nuova linea top di gamma. "I nostri nuovi dispositivi non hanno rivali per foto, video e batteria". Lo schermo? Un compromesso che non ha prezzo. In attesa del pieghevole e del 5G

Huawei Watch GT : uno smartwatch da non ricaricare mai : Oggi Huawei, nota azienda cinese di smartphone, ha presentato i suoi nuovi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Assieme ai due prossimi top di gamma la casa ha anche presentato il suo nuovissimo smartWatch: leggi di più...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro ufficiali : il non plus ultra della tecnologia è qui : Esattamente un anno dopo il giorno dell'inversione di tendenza, la Casa di Shenzhen ha annunciato a Londra Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro L'articolo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro ufficiali: il non plus ultra della tecnologia è qui proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro Non ricevo le notifiche del calendario : notifiche calendario Huawei P20 Pro come ricevere le notifiche dei compleanni, anniversari e appuntamenti inseriti nel calendario del telefono Huawei.

Huawei Watch GT non avrà WearOS e sarà disponibile negli stili sportivo e classico : Alcuni dettagli interessanti dello smartWatch Huawei Watch GT riguardano il suo sistema operativo che non sarà WearOS by Google come previsto, ma invece un sistema operativo proprietario di Huawei che richiederà meno energia per il funzionamento rispetto a WearOS e prolungherà la durata della batteria da 420 mAh fino a 14 giorni (20 ore con il GPS attivato). L'articolo Huawei Watch GT non avrà WearOS e sarà disponibile negli stili sportivo e ...

Huawei P20 Lite Bloccato non risponde più ai comandi : Telefono Android Huawei P20 Lite non funziona più e non risponde più ai comandi. Come sbloccare il telefono Huawei con un soft reset.

Non impossibile il rilascio di Android Pie per Huawei P10 Lite : primo riscontro ufficiale : Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P10 Lite, in riferimento alla compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Di recente abbiamo condiviso con voi una tabella ufficiosa da parte di The Android Soul, secondo cui il popolare smartphone tanto apprezzato dal pubblico italiano potrebbe fare questo step entro il terzo trimestre del 2019. Insomma, una lunga attesa, ma quantomeno la ...

Molto più che bello il nuovo Huawei Mate 20 Pro (FOTO) - non male il prezzo : Immagino sarete tutti in attesa del 16 ottobre per la presentazione di Huawei Mate 20 Pro (oltre che del Mate 20, che quest'anno compirà il proprio debutto anche in Italia, a differenza di quanto successe l'anno scorso per il Mate 10, mai arrivato ufficialmente da noi), quella che fa più curiosità in questo ultimo scorcio del 2018. Ormai abbiamo assorbito il concetto il device presenterà un design frontale a tutto schermo con notch (in cui sono ...

Riscatto per il Samsung Galaxy S10 con l’IA : unità neurale per non essere da meno di Huawei : Il Samsung Galaxy S10 sarebbe pronto a fare il grande passo verso l'IA con un la sua NPU dedicata, ossia con un processore complementare dedicato proprio agli algoritmi legati all'intelligenza artificiale e pure all'automazione. Sarebbe davvero ora, verrebbe da dire, visto che nel corso dell'ultimo anno altri produttori hanno già proposto device con questa tecnologia, Huawei in primis. Come sottolinea la fonte AndroidHeadlines, i motori a ...

Huawei P20 Pro Stabilizzazione video 4K non funziona : Huawei P20 Pro Stabilizzatore video 4K non funziona correttamente. Scopri se è difettoso oppure si può rispistinare la funzionalità senza portare il telefono in assistenza Huawei.

Smartphone Android in offerta oggi 1° ottobre : LG G6 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Redmi Note 5 - Samsung Galaxy Note 9 e non solo : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi Note 5, Samsung Galaxy Note 9 e A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 1° ottobre: LG G6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi Note 5, Samsung Galaxy Note 9 e non solo proviene da TuttoAndroid.