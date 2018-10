HTGAWM 5×05 recensione | la quiete prima della tempesta

ilnotiziangolo

(Di venerdì 26 ottobre 2018)5×05– Il quinto episodioserie tv crime è stato trasmesso dalla ABC giovedì, 25 ottobre 2018. “It Was the Worst Day of My Life” mette Nate Senior di fronte al giudice, in previsionecausa più importante di Annalise. Qualcosa però potrebbe andare storto. La nostradi5×05 contiene spoiler: non leggere oltre se non hai già visto la puntata.5×05 sinossi in breve Annalise si prepara a difendere il padre di Nate in tribunale, ma qualcosa va storto. A poche ore dalle arringhe finali, riunisce l’intera aula per comprendere come procedere. Intanto, Bonnie sprofonda nella depressione ed infine decide di dire tutta la verità a Miller. Oliver invece fa l’errore di chiamare la madredelle nozze e compromette l’addio al celibato organizzato in gran segreto da Asher e Michaela. Frank ...