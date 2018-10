Hitman 2 | pubblicato un nuovo video dedicato alla sfida a tempo limitato a Miami

eurogamer

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Se vi ritenete dei veterani di, capaci di eliminare un bersaglio in modo preciso e in poco, allora vorrete sicuramente metterviprova in2. Come riporta Gamingbolt, il titolo presenta infatti sfide simili al precedente capitolo che si riveleranno molto impegnative, considerando la vastità delle mappe.è una delle 6 location che potremo esplorare, come Hawke's Bay e Mumbai. Ogni zona avrà molteplici obiettivi e sfide, insomma l'Agente 47 avrà sempre da fare.2 sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 13 novembre, il titolo riprende direttamente la trama portata avanti con2016. Chi è in possesso di2016 avrà accesso alle sue missioni in modo totalmente gratuito (opportunamente aggiornate) che faranno parte dell'Legacy Pack, pacchetto che permetterà esplorare i vecchi contenuti in modo diverso.Read more…