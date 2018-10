Guendalina Tavassi vestito trasparente a Tale e Quale | Conti corre ai ripari

Guendalina Tavassi è Irene Grandi/ Video - dopo la Atzei : si punta al primo posto? (Tale e Quale Show 2018) : Guendalina Tavassi è una delle rivelazioni di Tale e Quale Show. L’ex gieffina non ha mai studiato canto ma si è rivelata essere una imitatrice in grado di vestire diversi panni.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Tale e quale show - l'impressionante imitazione di Bianca Atzei : Guendalina Tavassi è pazzesca : A Tale e quale show , il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti e campionissimo di ascolti, Guendalina Tavassi si è lanciata nell'imitazione di Bianca Atzei con il suo celebre brano Ora esisti ...

“Mamma e nonna famose”. Guendalina Tavassi svela l’identità delle donne : ecco chi sono : Ha iniziato la sua carriera televisiva con ‘’Il Grande Fratello’’, poi una serie di ospitate e comparsate in televisione, un lavoro da influencer sui social e, infine, l’esperienza come concorrente nel programma di Rai Uno ‘’ Tale e quale show’’. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, storica ex gieffina che, però, in famiglia non è la sola a vantare nel suo curriculum comparse televisive. Il retroscena della famiglia della Tavassi è venuto alla ...

Tale e Quale - vince Vladimir Luxuria ma Guendalina Tavassi sorprende : classifica completa e prossime esibizioni : Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2018? Vladimir Luxuria con l’imitazione di Ivan Cattaneo Ancora un trionfo per Vladimir Luxuria a Tale e Quale Show. L’ex parlamentare ha vinto un’altra puntata del programma di Carlo Conti dopo aver trionfato all’esordio con Ghali. Questa volta Vladimir ha vinto imitando Ivan Cattaneo, […] L'articolo Tale e Quale, vince Vladimir Luxuria ma Guendalina Tavassi ...

Tale e quale show - Guendalina Tavassi e il clamoroso segreto : nonna e mamma già viste in tv : Guendalina Tavassi ha un passato in televisione importante iniziato con la partecipazione all'undicesima edizione del Grande Fratello e continuando attualmente con Tale e quale show . L'ex gieffina, ...

Guendalina Tavassi mamma e nonna famose : “Hanno lavorato in tv e al cinema” : Chi è la mamma e chi è la nonna di Guendalina Tavassi? Guendalina Tavassi è quest’anno nel cast di Tale e Quale Show. Nel programma di Carlo Conti si esibisce ogni settimana mostrando a tutti il suo talento che a quanto pare è un affare di famiglia. Infatti Guendalina è figlia d’arte: sua madre, Emanuela […] L'articolo Guendalina Tavassi mamma e nonna famose: “Hanno lavorato in tv e al cinema” proviene da Gossip e ...

Guendalina Tavassi : "Io incinta a 17 anni. Papà per mesi non mi rivolse la parola" : Concorrente dell'attuale edizione di Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi ha voluto ripercorrere con il settimanale Ora una fase molto difficile della sua adolescenza, ovvero quando rimase in dolce attesa: Papà per mesi e mesi non mi rivolse la parola. Mi disse solo che metteva a disposizione un tetto per me e per la piccola. Per quanto riguardava la gestione di mia figlia invece me la sarei dovuta sbrigare da sola. Oggi lo ringrazio ...

Guendalina Tavassi è Bianca Atzei/ Video - un percorso ancora in salita (Tale e quale show 2018) : Nella sesta puntata di Tale e quale show, in onda oggi in prima serata su Rai 1, Guendalina Tavassi imiterà la cantante sarda Bianca Atzei. (Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Red Canzian dei Pooh - scherzo de Le Iene/ Video - doppia gaffe : Loredana Bertè confusa con Guendalina Tavassi : Red Canzian è finito nel mirito de Le Iene Show: il cantante dei Pooh è stato vittima di uno scherzo con la complicità della figlia Chiara. Come avrà reagito?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:10:00 GMT)

Guendalina Tavassi quando rimasi incita a 17 anni mio padre non mi parlò : Guendalina Tavassi è rimasta incinta a 17 anni della sua prima figlia, Gaia, nata dal passato rapporto con Remo Nicolini. Il papà della Tavassi però per mesi non le ha rivolto la parola: «Papà per mesi e mesi non mi rivolse la parola». “Mi disse solo che metteva a disposizione un tetto per me e per la piccola. Per quanto riguardava la gestione di mia figlia invece me la sarei dovuta sbrigare da sola. Oggi lo ringrazio perché il dovermi occupare ...

Guendalina Tavassi - quel dramma nella sua vita che confessa solo ora : Era il 2011 quando Guendalina Tavassi entrò nella casa del Grande Fratello. Sono passati sette anni dall’ingresso dalla porta rossa e la sua vita è radicalmente cambiata. L’ex gieffina è diventata un’opinionista, partecipando a diverse trasmissioni di Barbara D’Urso, e da qualche settimana è impegnata in ”Tale e Quale Show”, il programma condotto da Carlo Conti, in onda su Rai Uno. In un’intervista sul settimanale ...

Tale e quale show - Guendalina Tavassi svela il 'trauma della mia adolescenza'. E a 17 anni - la crisi col papà : Dal Grande Fratello a Tale e quale show , passando da Instagram, Guendalina Tavassi da anni ha conquistato i riflettori. Ma fuori dal mondo della tv, ha custodito un doloroso segreto privato. 'La ...

Guendalina Tavassi rivela il trauma della sua adolescenza : Guendalina Tavassi rivela di aver subito un grave trauma L’ex gieffina Guendalina Tavassi, ora concorrente di Tale e Quale Show, in un’intervista sul settimanale Ora rivela di aver subito un grave trauma da piccola. Per la romana, infatti, la separazione dei genitori è stato un duro colpo. Guendalina stessa confessa: “La separazione dei miei genitori è […] L'articolo Guendalina Tavassi rivela il trauma della sua ...

Tale e quale show - Guendalina Tavassi penalizzata. Ma il pubblico è furibondo : E' polemica per l'imitazione di Guendalina Tavassi a Tale e quale show . La ex gieffina continua a essere negli ultimi posti della classifica penalizzata dai giudici che non hanno apprezzato nemmeno l'...