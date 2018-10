Grande Fratello Vip | resoconto sesta puntata | fuori la Marchesa | è scontro

Blastingnews

(Di sabato 27 ottobre 2018) C'è davvero molto di cui parlare neldelVip relativo allaandata in onda eccezionalmente giovedì 25 ottobre. L'ingresso di Fabrizio Corona nella Casa non ha deluso le aspettative, grazie al faccia a faccia con la sua ex Silvia Provvedi. Ma l'ex re dei paparazzi si è reso protagonista di unocon la conduttrice Ilary Blasi, con la quale i rapporti risultano compromessi da ben 13 anni a causa di un finto scoop organizzato dallo showman nei confronti di Francesco Totti. Nell'episodio di ieri un altro concorrente è stato eliminato laD'Aragona Daniela Del Secco mentre altri tre sono finiti in nomination. Inoltre è stato concesso ampio spazio al ritorno di Lory Del Santo, rimasta nella suite dopo la finta eliminazione dello scorso lunedì, e pronta a portare a termine la sua 'vendetta' verso coloro che l'hanno tradita, ...