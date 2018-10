Grande Fratello Vip news | Stefano Sala racconta cosa è successo alla fidanzata Dasha

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e Ilary Blasi litigano in diretta : “Sei stata tradita a un mese dal matrimonio - ora ti rovino”. Lei : “Caciottaro” : Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera è andato in scena uno scontro al vetriolo tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la conduttrice del reality, Ilary Blasi. Entrato nella Casa per un incontro con l’ex fidanzata, Silvia Provvedi, è stato incalzato dalla Blasi per alcune sue storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv. Ad un certo punto, la moglie di Francesco Totti gli ha chiesto: “Ti ricordi ...

Fabrizio Corona distrugge il camper del Grande Fratello Vip : Avete visto la puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 25 ottobre 2018? Allora vi siete persi un momento “epico”, cioè la furiosa discussione tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Entrato nella Casa per un incontro con la ex fidanzata, Silvia Provvedi, e incalzato dalla Blasi per alcune storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv, Corona non ha gradito le parole della signora Totti: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”. Ma ...

Ascolti tv 25 ottobre/ L'Allieva 2 parte col botto - crolla Pechino Express 2018 mentre Grande Fratello Vip... : Buona partenza per L'Allieva 2 che porta via qualcosa Pechino Express 2018. Stessa cosa per i live di X Factor 2018, e per il Grande Fratello Vip 2018? L'effetto Corona non c'è stato(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Il vero scontro che aspettavamo al Grande Fratello Vip : Ilary vs Corona : Fabrizio Corona è quel genere di uomo che crede che per il solo fatto d’essersi messo nella condizione di chiedere scusa vada perdonato. Se sono qui, di fronte a te, e ti chiedo perdono, sono sincero. E se sono sincero ho automaticamente diritto a un condono tombale d’ogni stronzata. È il dramma di

Ottimi gli ascolti de L’Allieva 2 - la prima puntata stravince sul Grande Fratello Vip nella serata del 25 ottobre : Gli ascolti de L'Allieva 2 hanno vinto la serata del 25 ottobre. Ottimo debutto per la seconda stagione della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che in totale ha conquistato 5.399.000 spettatori pari al 21.39% di share. In particolare, il primo episodio, intitolato "Le ossa della principessa", è stato visto da 4.722.000 spettatori pari al 22.4% di share. Con questi numeri, L'Allieva 2 su Rai1 surclassa le altre reti: la sesta ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona e Ilary Blasi : lo scontro in diretta : Il 25 ottobre 2018 è una serata da dimenticare per Fabrizio Corona. Entrato nella casa per chiarire con la ex fidanzata Silvia Provvedi, ne esce bastonato (in sostanza lei lo perdona ma non vuole più saperne di lui), ma le pene non sono finite qui. Fuori dalla porta rossa lo aspetta una Ilary Blasi al varco, per un collegamento audio in diretta. L’inizio è soft: “Io non ho i social e preferisco comunicare faccia a faccia. Il veto ...