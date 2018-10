Grande Fratello Vip | la vendetta brutale di Mediaset contro Fabrizio Corona | carriere

Ascolti flop al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione sulla nuova opinionista : La sesta puntata del Grande Fratello Vip è un flop: gli Ascolti e lo share scendono rovinosamente. Non è bastata la violenta lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona e nemmeno l’ “attesissimo” chiarimento tra l’ex agente e la fidanzata Silvia Provvedi a far impennare la curva dell’Auditel. In una serata difficile per la tanta concorrenza (gli addetti ai lavori avevano giudicato “suicida” la scelta di collocare la sesta puntata del reality al ...

Grande Fratello Vip - show erotico di Martina Hamdy? La regia impazzisce : immagini da censura : Martina Hamdy è finalmente uscita dall'anonimato da cui è stata inghiottita fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip . La giovane meteorologa ha ipnotizzato il pubblico maschile con un ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco : «Mio padre scomparso comunica con me attraverso la stampante» : Uscita dal GFVip vorrebbe ritirarsi dal mondo dello spettacolo: 'Il reality doveva essere la mia rivincita, ma visto com'è andata a finire ho deciso che a dicembre mi ritirerò dallo showbiz perché ...

Grande Fratello Vip - Elia si allontana da Jane e si complimenta col fidanzato : Elia e Jane Gf Vip: la coppia non nascerà mai? Non ci sarà nessun futuro tra Elia Fongaro e Jane Alexander? Al Grande Fratello Vip i rapporti tra i concorrenti possono cambiare dall’oggi al domani. Non è però il caso di questa quasi-coppia. Elia ha spiegato di essere intenzionato a mantenere una certa distanza dall’attrice, […] L'articolo Grande Fratello Vip, Elia si allontana da Jane e si complimenta col fidanzato proviene da ...

FABRIZIO CORONA LITE CON ILARY BLASI/ Cenni d'intesa con Barbara d'Urso? C'è un sospetto (Grande Fratello Vip) : ILARY BLASI, LITE in diretta al Grande Fratello Vip con FABRIZIO CORONA: l''imprenditore si scaglia contro la conduttrice sui social e promette conseguenze.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:43:00 GMT)

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi : video lite/ L'audio inedito e il camerino distrutto (Grande Fratello Vip) : Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: video lite Grande Fratello Vip. L'audio inedito e il camerino distrutto dopo lo scontro con la conduttrice. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:19:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Maria De Filippi opinionista salva-ascolti? L'indiscrezione di Signoretti : Il Grande Fratello Vip nell'inedita collocazione del giovedì sera non ha fatto il botto. Non è bastato il confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi (e soprattutto tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi!) per far spiccare il reality di Canale 5 nella ricca proposta televisiva di ieri.La leggera flessione ovviamente preoccupa Cinecittà, e gli autori del padre di tutti i reality sono chiamati alle armi per mettere a punto nuove strategie, ...

Lory Del Santo/ Critiche dall'ex inquilino Maurizio Battista : "È indecifrabile" (Grande Fratello Vip) : Sta per tornare nella casa del Grande Fratello Vip Lory Del Santo, eliminata per finta e chiusa in solitudine, cosa che non è stata apprezzata dagli spettatori. Cosa succederà adesso?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Grande Fratello Vip - lo scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona - le reazioni : Da Selvaggia Lucarelli a Gabriele Parpiglia, i commenti dopo la lite in diretta tra la conduttrice romana e l'ex re dei paparazzi.

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona delira su Instagram : «Smettete di seguire Ilary» - ma il profilo della Blasi cresce : La lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi ha infiammato i social, ma non gli ascolti .Fuori dal programma, Corona, ha continuato a insultare sui social la Blasi c hiedendo a suoi fan di non seguirla ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e l’audio senza censura della lite con Ilary Blasi : Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera è andato in scena uno scontro al vetriolo tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la conduttrice del reality, Ilary Blasi. Entrato nella Casa per un incontro con l’ex fidanzata, Silvia Provvedi, è stato incalzato dalla Blasi per alcune sue storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv. Ad un certo punto, la moglie di Francesco Totti gli ha chiesto: “Ti ricordi cosa mi hai ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini denuncia Fabrizio Corona : violentissimo raptus dopo la rissa : dopo lo scontro epocale in diretta al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona , l'ex paparazzo sarebbe tornato nel suo camper-camerino, messo a disposizione dalla produzione del reality, ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e Ilary Blasi litigano in diretta : “Sei stata tradita a un mese dal matrimonio - ora ti rovino”. Lei : “Caciottaro” : Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera è andato in scena uno scontro al vetriolo tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la conduttrice del reality, Ilary Blasi. Entrato nella Casa per un incontro con l’ex fidanzata, Silvia Provvedi, è stato incalzato dalla Blasi per alcune sue storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv. Ad un certo punto, la moglie di Francesco Totti gli ha chiesto: “Ti ricordi ...

Grande Fratello Vip news - Stefano Sala racconta cosa è successo alla fidanzata Dasha | Video : La scorsa settimana la produzione del Grande Fratello Vip ha dato la possibilità a Stefano Sala di chiamare la sua fidanzata Dasha. La ragazza, che adesso si trova in Ucraina, ha avuto un problema di salute. Stefano è stato avvertito ed ha ricevuto un permesso per telefonare la fidanzata e parlare con lei. Il concorrente del reality show ha tranquillizzato la ragazza e ha chiesto alla famiglia di portarla in Italia. Lui, infatti, non può ...