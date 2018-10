Grande Fratello Vip | Dasha ha un problema di salute | Maria De Filippi forse opinionista

Blastingnews

: Ilary Blasi sbrana Corona al GF Vip: “Caciottaro! Interviste finte per fare scoop. Qui, quando lo show inizia e fin… - davidemaggio : Ilary Blasi sbrana Corona al GF Vip: “Caciottaro! Interviste finte per fare scoop. Qui, quando lo show inizia e fin… - ilfoglio_it : Quando un uomo alfa incontra una donna alfa, l’uomo Alfa è spacciato. Al Grande fratello Vip, lo scontro tra… - AlessiaMorani : Faccio un pubblico appello a Rocco Casalino: dica a #DiMaio che non è il Grande Fratello ma è il governo del paese.… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Nuovo appuntamento con le notizie delVip, il Reality Show di Canale 5,che ieri sera ha visto l'eliminazione della Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona. VIDEO Le ultime novita' si soffermano su Stefano Sala eDe. Se il modello ha fatto una confessione sua Benedetta Mazza, la regina di Canale 5 potrebbe approdare comedel programma accanto ad Alfonso Signorini. Gf Vip: la confessione di Stefano suStefano Sala è stato il protagonista della puntata di ieri delVip. VIDEONel corso della diretta, il modello ha svelato che la fidanzataDereviankina ha avuto undi. La conduttrice Ilary Blasi, infatti, ha rivelato che il modello ha potuto sentire la compagna in via del tutto eccezionale, in merito al grave fatto che le era capitato, sebbene non sia sceso in dettagli. Inoltre Ilary ha ...