Grande fratello | lite tra Ilary Balsi e Fabrizio Corona

Grande fratello Vip - Jane Alexander ed Elia Fongaro e la notte che non porta consiglio - la passione è vicina - video : Il modello veneto frena nel pomeriggio ma nel letto riparte in quarta con Jane .

Ascolti tv ieri - l’allieva 2 vs Grande fratello Vip | Dati auditel 25 ottobre 2018 : Cosa hanno visto gli italiani nella prima serata di ieri ? ieri , giovedì 25 ottobre 2018 , c’è stata la prima tv de’ L’allieva 2, fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale su Rai 1. Di contro Mediaset, sull’ammiraglia Canale 5, ma mandato in onda una nuova puntata “speciale” del Grande Fratello Vip con l’ingresso nella casa dell’attesissimo Fabrizio Corona. Chi si sarà aggiudicato più share ...

Grande fratello Vip – Le dure parole di Corona dopo lo scontro con Ilary Blasi : Fabrizio è una furia [VIDEO] : Fabrizio Corona replica sui social alle accuse di Ilary Blasi , l’ex re dei paparazzi critica la moglie di Francesco Totti per avergli abbassato il volume del microfono e svela la sua verità Fabrizio Corona è stato invitato dalla produzione del Grande Fratello Vip nella Casa per un confronto con Silvia Provvedi, sua ex fidanzata ed attuale concorrente del reality di Canale 5. L’ex re dei paparazzi dopo aver chiarito le cose con ...

Grande fratello Vip 2018 scontro epocale tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi |VIDEO : Violento scontro in diretta tv tra Fabrizio Corona, ospite del reality di Canale 5, e la conduttrice Ilary Blasi. La replica al veleno di lui: “Ti rovino”. Vediamo di capire cosa è accaduto anche con un contributo VIDEO. Fabrizio Corona e Ilary Blasi si scontrano in diretta tv al Grande Fratello Vip Corona è da un po’ di tempo che premeva per entrare nella casa di Cinecittà per incontrare l’ex fidanzata Silvia Provvedi alla quale ...