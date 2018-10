Gp Australia | Rossi | ' Bene essere tra i dieci'

MotoGp Australia - Rossi : «Dobbiamo migliorare il passo» : PHILLIP ISLAND - ' Abbiamo lavorato oggi su moto e gomme perché qui a Phillip Island è sempre difficile trovare il giusto assetto. Sono stato fortunato alla fine perchè sono riuscito a rimanere fra i ...

MotoGp - Australia : Iannone più veloce - Rossi decimo : PHILLIP ISLAND - Andrea Iannone più veloce nella seconda sessione di libere a Phillip Island, poi Danilo Petrucci e Maverick Vinales. Il pilota Suzuki ha chiuso in 1'29''131, Petrucci in 1'29''291 e ...

MotoGP - FP2 GP Australia 2018 : Andrea Iannone comanda le seconde libere. Petrucci in scia - Dovizioso è quarto - indietro Marquez e Valentino Rossi : Un super Andrea Iannone nel secondo turno di prove libere del venerdì del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha ottenuto il best time odierno di 1’29″131 mettendo in evidenza una guida sopraffina, sostenuto anche da una buona ciclistica della moto nipponica. “The Maniac“, notoriamente molto veloce su questo tracciato, ha iniziato con il piede giusto questo weekend ...

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Maverick Vinales comanda - Dovizioso chiude quarto - Marquez (6°) cade - Valentino Rossi è decimo : E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello ...

MotoGP - GP Australia 2018. L'editoriale di Guido Meda : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi - adesso giocate voi! : Un titolo di vicecampione del mondo non esiste. Esistono però l'amor proprio, lo sport e anche i premi in denaro . I due sono separati da nove punti in classifica, dopo lo zero con cui Dovi ha dovuto ...

MotoGp – Un koala fortunato a Phillip Island : il tenero incontro con Valentino Rossi in Australia [FOTO] : Un koala fortunatissimo in Australia: Valentino Rossi e il dolce incontro prima della conferenza stampa a Phillip Island Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la settima volta, la quinta nella categoria. Adesso i campioni delle due ruote sono in ...

Gp Australia - Rossi : 'La foza di Marquez e la costanza' : Roma, 25 ott., askanews, - 'Il punto di forza principale di Marc? È sempre forte, in diverse condizioni, su diversi tracciati. Nessun pilota riesce a mantenere sempre il suo livello'. Parola di ...

MotoGp - Rossi : «In Australia possiamo fare molto bene» : PHILLIP ISLAND - ' Secondo me Phillip Island è uno dei migliori circuiti del Mondiale, e credo sia così un po' per tutt i'. Valentino Rossi nella conferenza stampa del Gp d'Australia, ha ribadito il ...

MotoGp - Rossi : «In Australia chiuderò secondo» : PHILLIP ISLAND - Valentino Rossi nella conferenza stampa del Gp d'Australia, ha ribadito il suo feeling con il circuito di Phillip Island, dove la sua Yamaha riesce a esprimere al meglio il proprio ...

MotoGP - la conferenza piloti dal GP di Australia 2018. Valentino Rossi : 'Il punto di forza di Marc Marquez? La costanza' : LIVE 08:44 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "Sarebbe un buon risultato arrivare al secondo posto, sarebbe un buon risultato per tutta la Yamaha". 08:43 25 ott Valentino Rossi a Sky Sport MotoGP : "E' importantissimo cercare di lottare con Dovizioso e arrivare sul podio del Mondiale, su questa pista posso giocarmela, ci proviamo, è una cosa importante per mantenere altra la ...

MotoGp – Valentino Rossi e Maverick Vinales incontrano la piccola Freyja in Australia : la storia speciale della dolce bambina [GALLERY] : La piccola Freyja incontra i piloti Yamaha: la prima bambina ad essersi sottoposta ad un intervento di robotica per rimuovere un tumore nel paddock di Philipp Island con Valentino Rossi e Maverick Vinales Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la ...

Valentino Rossi - GP Australia 2018 : “Spero di avere lo stesso feeling dell’anno scorso. Il punto di forza Marquez? Va veloce ovunque” : Giornata di conferenza stampa a Phillip Island (Australia), sede del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Valentino Rossi si proietta a questo appuntamento con la voglia di replicare il podio dell’anno passato e concludere nel miglior modo una stagione non positiva con la Yamaha, nonostante il terzo posto nella classifica generale. Un tracciato diverso da tutti gli altri, quello che i piloti si apprestano ad affrontare, a detta ...