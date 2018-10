Governo M5S-Lega incassa sostegno Trump su manovra Draghi sotto attacco | le critiche di

Decreto Genova - slitta voto Camera : polemiche su ritardi/ Ponte Morandi - Pd-FI vs Governo : “M5s dilettanti” : Ponte Genova, Gdf “Relazioni tecniche di Spea ammorbidite”. Ultime notizie, nuovo giallo emerso dalle indagini dopo i controlli della guardia di finanza(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:20:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Fiducia leader - Governo Lega-M5s ‘spopola’ : Salvini al 50% - Di Maio al 45% - crollo Renzi : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini tiene al 30% con la Lega, M5s cala ancora ma resta davanti a Pd, Forza Italia e altre opposizioni (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Salvini tiene al 30% - M5s cala ancora : Pd risale ma Governo al 60% è imbattibile : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini tiene al 30% con la Lega, M5s cala ancora ma resta davanti a Pd, Forza Italia e altre opposizioni (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:39:00 GMT)

Retroscena dal Quirinale - Sergio Mattarella si prepara all'assedio del Governo Lega-M5s : 'Non ci sono sacchi di sabbia' al Quirinale. Sergio Mattarella , dicono, non è pronto alla guerra: 'All'Italia serve la sinergia delle istituzioni'. L'assedio al presidente della Repubblica, nota il ...

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - Reddito Cittadinanza bocciato da 1 elettore su 2 : 43% ‘contro’ Governo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:27:00 GMT)

La Lega si prende anche il Trentino. Il Governo fa bene a Salvini e male al M5s : Ok, siamo al nord, profondo nord. Trentino Alto Adige per la precisione. Normale, quindi, che il M5s stenti ad affermarsi essendo una forza normalmente più radicata nel sud. Altrettanto normale che, da queste parti, la Lega abbia più facilità nell'intercettare elettori. Ma il dato delle elezioni p

MANOVRA & ENERGIA/ I passi indietro del Governo dal contratto Lega-M5s : Nel Documento programmatico di bilancio 2019 trasmesso a Bruxelles si possono trovare delle discordanze con il contratto di Governo in tema di ENERGIA. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 08:42:00 GMT)CARNE ARTIFICIALE/ I vantaggi e i cambiamenti in arrivo spiegati dall'inventore Mark Post, di P. FeletigINDUSTRIA & RIPRESA/ I primati mondiali dell'Italia di cui nessuno parla, di A. Ruffo

Condono beffa. Il Governo Lega-M5S ammette : «Frutterà solo 180 milioni» : Come si dice in queste occasioni… chapeau ! * Professore associato di Scienza delle finanze all'università Milano-Bicocca, membro del comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate, è stato ...

Dal vaffa al Governo. Ora Grillo imbarazza il M5s : L’immagine più azzeccata è quella dell’aragosta. La usa Davide Casaleggio dal palco quando spiega come il crostaceo, crescendo, cambi carapace perché il vecchio non è più adatto a contenerla. E “Italia 5 Stelle”, alla sua quinta edizione, è il carapace nuovo di zecca che il Movimento si è dato per c

Renzi : "Ho detto no a un Governo con M5s perché la politica non è poltrone" : "detto no a un governo con M5s perché la politica non è poltrone" "Noi abbiamo detto di no" al governo Pd-M5s "non per i popcorn, ma perché pensiamo che la politica sia passione, idealità, valori, ...

Governo M5S-Lega sotto accusa : ‘Prima protesta venuta dalla scuola? Non è un caso’ : dalla Buona Scuola renziana alla ‘Scuola in peggio‘ del ‘Governo del cambiamento…in peggio’. L’ex sottosegretario al Miur, Gabriele Toccafondi, in occasione di un suo intervento a Didacta, la mostra-convegno sul mondo dell’istruzione in corso a Firenze, non ha risparmiato le critiche nei confronti del Governo Movimento5stelle-Lega. Toccafondi: ‘Dilettantismo incosciente, non è un caso se la prima ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Nell’ultimo anno abbiamo cercato di tenere alti i valori del M5s. Noi al Governo - ma riempiamo le piazze” : “In questo ultimo anno abbiamo cercato di tenere sempre alti i valori del Movimento. E fino a che li abbiamo rispettati ci hanno fatto crescere”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in programma al Circo Massimo di Roma. “Vi assicuro che ogni mattina mi sveglio e penso a come tenere fede ai nostri valori che ci ricordano ogni giorno che siamo cittadini nelle ...

Condono fiscale - cosa prevede la nuova versione del Governo Lega-M5S : Stop a ogni scudo di natura penale. Esclusione esplicita di ogni sanatoria per i redditi esteri. Impegno in sede di conversione ad ampliare il meccanismo del «saldo e stralcio» per la cosiddetta “evasione di necessità”, ossia concedere la possibilità di rimettersi in regola con l’amministrazione finanziaria a chi non è riuscito a versare le imposte dovute ma si è denunciato al Fisco. Sono i tre punti su cui Lega e ...