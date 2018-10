Governo contro Draghi | Di Maio | ' Un italiano non avveleni il clima'

Roma - Raggi fa rimuovere i manifesti contro l’utero in affitto : 20mila euro di multa. Pro Vita : “Governo del terrore” : Ventimila euro di multa, 400 a cartellone, e l’oscuramento di tutte e 50 le affissioni. È la sanzione che la polizia locale di Roma, su decisione della sindaca M5s Virginia Raggi, ha applicato ai manifesti della campagna contro l’utero in affitto delle associazioni Pro Vita e Generazione famiglia. Nell’immagine si vede un bambino in lacrime in un carrello, con un codice a barre tatuato sul petto, che viene spinto da una coppia ...

Giornali tedeschi contro il Governo italiano : «Fuori dalla Ue i ricattatori che mettono a rischio l'euro» : con grande preoccupazione che la stampa tedesca sta reagendo in questi giorni alla scelta esplicita del governo Conte di sfidare gli impegni comunitari. Non passa giorno senza che i grandi quotidiani ...

Manovra bocciata da Ue - Governo verso lo scontro con l'Europa - Di Maio : 'Avanti così' : La lettera arrivata al ministro dell'Economia Tria partita da Bruxelles parlava chiaro. In Europa non c'era grande simpatia verso la Manovra finanziaria italiana. Non a caso era stata accompagnata da termini come deviazione inaccettabile e non erano mancate dichiarazioni informali di Juncker e Moscovici che invitavano l'Italia a rivedere quanto stava facendo. Il motivo? Il governo italiano ha scelto di innalzare troppo il deficit fino al 2,4% in ...

Pensioni - ecco che cosa meditano i pensionati contro gli interventi del Governo : Chi c'era e cosa si è detto al convegno organizzato dall'associazione Leonida sulle Pensioni e il Pdl 1071 La Sala Convegni dell'Unicredit a Verona sabato scorso si è infatti riempita, un po' alla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 ottobre : Mattarella con l’Europa e contro la manovra - il Governo non cede : Nuovo scontro Ue e Colle contro la manovra. Però il governo non arretra Bruxelles boccia il deficit e chiede una revisione. L’esecutivo compatto: “Andiamo avanti”. L’avviso di Mattarella di Carlo Di Foggia Più manette, più soldi di Marco Travaglio Siccome siamo notoriamente servi della maggioranza giallo-verde, ieri abbiamo denunciato la scomparsa dai radar di una promessa che avrebbe rafforzato di parecchio le coperture ballerine alla ...

Sigarette - la mazzata del Governo contro i fumatori : nel decreto fiscale aumentano le tasse : aumentano le tasse sulle Sigarette. Lo prevede la bozza della manovra, in possesso dell'Agi, approvata dal Cdm ma ancora suscettibile di modifica. In particolare, gli aumenti riguarderanno i sigari, ...

Salvini : Ue non contro Governo - ma popolo : 16.52 "Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea è al minimo della popolarità". Così il vicepremier Salvini commentando la bocciatura Ue della Manovra italiana. E avverte: "Non cambia nulla, I signori della speculazione si rassegnino. Indietro non si torna".Lo spread? "In passato il governo Berlusconi è caduto perché è arretrato" in ...

Suicidio assistito - sul caso Dj Fabo la Consulta deciderà subito. Cappato : “Governo contro me? Aspetto la politica da 5 anni” : Il caso di Dj Fabo e di Marco Cappato è arrivato in Corte costituzionale. I giudici della Consulta hanno ascoltato tutte le parti, in particolare gli avvocati che rappresentano il leader radicale dell’associazione Luca Coscioni, accusato di istigazione e aiuto al Suicidio e i rappresentanti dell’avvocatura dello Stato, in rappresentanza del governo. In udienza era presente Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, ma ...

Inps - scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai disabili per rassicurarli. Governo : “Cancellarli dal prossimo piano” : I premi ai medici Inps che risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, il Governo li salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Inps Tito Boeri che li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, ...

MANOVRA - TRIA RISPONDE A LETTERA UE/ Ultime notizie - pronta ‘stangata’ Commissione contro Governo Conte : MANOVRA Economica, l'Italia RISPONDE alla LETTERA Ue di critica: Conte-TRIA, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:00:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - Reddito Cittadinanza bocciato da 1 elettore su 2 : 43% ‘contro’ Governo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:27:00 GMT)

Pressing dell’ala moderata del Governo : “Controlli ogni tre mesi sui conti” : In questo momento una fazione del governo prega che l’altra si convinca almeno a fare una concessione all’Europa. Inserire un controllo trimestrale dei conti direttamente in manovra. La vorrebbero il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Giovanni Tria, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milane...

Pressing dell'ala moderata del Governo : "Controlli ogni tre mesi sudi conti" : Se cioè dai controlli trimestrali sull'andamento dell'economia si evincesse un rallentamento della crescita tale da mettere a repentaglio l'obiettivo 2019 di un rapporto deficit/Pil del 2,4%, ...

Renzi chiude la Leopolda : "Campagna d'odio contro di noi. Il Governo finirà sul patibolo" : 'No al governo con i Cinque Stelle perché la politica non sono le poltrone' 'Noi abbiamo detto di no' al governo Pd-M5s 'non per i popcorn, ma perché pensiamo che la politica sia passione, idealità, ...