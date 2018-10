Governo | Conte | fiducia da Putin e Trump | avanti così

Conte : Governo coeso - manovra non ardita : E poi:"Adesso sembra che lo spread sia diventato l'elemento centrale della nostra vita economica,sociale, politica." "Stiamo lavorando a un piano di investimenti di 36 miliardi in 15 anni".

Conte : Governo coeso - manovra non ardita : 14.56 "Nessuna paura.Il clima è molto coeso all'interno del governo." Così il premier Conte smentisce frizioni."La manovra è descritta come particolarmente ardita,in realtà non è così,prevediamo scostamento del deficit molto, molto Contenuto. Siamo partiti da un 2% rapporto deficit-pil, bisogna parlare di uno scostamento reale dello 0,4%". E poi:"Adesso sembra che lo spread sia diventato l'elemento centrale della nostra vita economica,sociale, ...

Governo - Conte : clima coeso - siamo concentrati per fare ripartire l'Italia : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che "il clima all'interno del Governo è molto coeso" e dice di non avere "nessuna paura" che tra i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio possano sorgere nuove tensioni. Conte rispondendo alle domande dei cronisti al termine del suo intervento all'assemblea dell'Anci, ha affermato: "siamo concentrati per realizzare gli obiettivi per ...

Conte in Russia : Putin “no remore ad acquisto titoli Stato italiani”/ Università Mosca : “fiducia in Governo” : Conte a Mosca: nasce l’asse Italia-Russia. Ultime notizie, Putin e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Conte : 'Italia in buona salute - Governo farà sua parte per imprese' : "L'Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte commentando la sua visita in Russia, dove ha incontrato degli imprenditori italiani che "portano in alto il made in Italy nel ...

Conte in Russia - 'la nostra economia è solida - Governo farà la sua parte' : "La nostra economia è solida e il governo farà la sua parte: dobbiamo fare squadra, sistema, governo, imprenditori e lavoratori". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando a Mosca una ...

Conte : Governo - imprenditori e lavoratori una grande squadra : Mosca, 24 ott., askanews, - 'Siamo una grande squadra: governo, istituzioni, imprenditori, lavoratori. Dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare sistema'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Il Governo Conte ha dichiarato guerra all’Ue sulla manovra : e ora che succede? : Il primo ministro Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini a una conferenza il 20 ottobre scorso. (Simona Granati – Corbis/Getty Images) Le istituzioni comunitarie europee hanno ufficialmente rigettato la manovra italiana: come si temeva, l’Unione europea ha chiesto una nuova bozza di Documento programmatico di bilancio al governo Conte, che dovrà consegnarla a Bruxelles entro le prossime tre settimane. Stando ai ...

Borsa italiana oggi - il focus è sui rapporti Governo Conte " UE : ...al quotidiano La Repubblica il commissario UE Pierre Moscovici ha commentato la bocciatura della legge di bilancio italiana sostenendo che il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia ...

Manovra 2019 - cosa succede se l’Ue boccia l’Italia/ Ultime notizie - debito e spesa : Europa vs Governo Conte : Manovra Economica 2019: cosa succede se l'Ue boccia l'Italia, entro oggi la decisione della Commissione. Ultime notizie, Europa contro Governo Conte: Salvini-Di Maio, "andiamo avanti"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Il Governo si prepara alla bocciatura di Bruxelles. Cena Conte-Di Maio-Salvini : Le contromosse alle osservazioni della Commissione Ue saranno discusse stasera dal presidente del Consiglio con i suoi due vicepremier -

MANOVRA - TRIA RISPONDE A LETTERA UE/ Ultime notizie - pronta ‘stangata’ Commissione contro Governo Conte : MANOVRA Economica, l'Italia RISPONDE alla LETTERA Ue di critica: Conte-TRIA, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Conte a Mosca - Governo ha 'idee chiare' in relazioni con Russia : Mosca, 22 ott., askanews, - 'Nelle nostre relazioni c'è stata una pausa di qualche mese, era inevitabile dopo le elezioni italiane di marzo 2018'. Lo ha detto Guido De Sanctis, ministro consigliere ...

Governo - stasera Conte a cena con Di Maio e Salvini : Roma, 22 ott., askanews, - Ci sarà anche il premier Giuseppe Conte alla cena di questa sera tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E' quanto si apprende da fonti di Governo che sottolineano come sia ...