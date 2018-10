' Gli esseri umani ingeriscono la plastica' | la scienza lo dimostra con le feci

“Ho fatto una fesseria”. Spara e ammazza la moGlie - poi chiama il fiGlio e si toGlie la vita. Omicidio – suicidio a CamoGli : Ancora una tragedia in Italia: un uomo ha Sparato la moglie e poi ha deciso di togliersi la vita. Omicidio-suicidio a Camogli, in Liguria. Un ex commerciante di 77 anni ha ucciso la moglie di 70 anni e poi si è tolto la vita. Come ricostruito dagli inquirenti, l’uomo ha chiamato il figlio prima di suicidarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Secondo le ricostruzioni, l’anziano, Stefano Martini, ...