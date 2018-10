GIULIA CAVAGLIA | UOMINI E DONNE Luigi Mastroianni chiude | Lorenzo la tiene | sul web è

UeD gossip - Lorenzo accusa GIULIA CAVAGLIA : Maria non ci sta e interviene : Uomini e Donne gossip: le forti accuse di Lorenzo Riccardi a Giulia Cavaglia, interviene Maria De Filippi Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne accusa pesantemente Giulia Cavaglia in studio. Non solo, anche Luigi Mastroianni fa delle particolari critiche alla corteggiatrice, decidendo anche di chiudere la conoscenza con lei. Entrambi i tronisti si dicono certi del […] L'articolo UeD gossip, Lorenzo accusa Giulia Cavaglia: Maria non ci sta e ...

U&D - Lorenzo e GIULIA sono d'accordo? L'ex compagno della Cavaglia svela : 'Sta fingendo' : E' Giulia Cavaglia la corteggiatrice preferita delL'ex corteggiatore di Sara Affi Fella: parliamo di Lorenzo Riccardi. Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso dell'ultima puntata del trono classico [VIDEO] trasmessa questa settimana, Lorenzo si è mostrato molto ansioso ed euforico di conoscere Giulia in esterna, con la quale ha avuto un primo incontro su Witty. La ragazza ha fatto immediatamente impazzire il tronista che è apparso gia' molto ...

U&D - GIULIA CAVAGLIA come Sara Affi Fella : Luigi Mastroianni non si fida : I telespettatori di Canale 5 hanno da poco fatto la conoscenza della corteggiatrice di U&D Giulia Cavaglia, che nel corso delle prossime puntate Sara' destinata a creare numerosi sospetti. Le registrazioni gia' effettuate del Trono Classico hanno confermato come la giovane non sia trasparente come sembrava in un primo momento. A riportare alla luce i dubbi sulla sua sincerita' è stato proprio Lorenzo Riccardi, il tronista che per primo ha ...

Uomini E Donne : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi hanno puntato la stessa ragazza - GIULIA CAVAGLIA (FOTO) : Ci risiamo: Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi hanno nuovamente puntato la stessa ragazza! Dopo la corte serrata, nella scorsa stagione di Uomini e Donne, a Sara Affi Fella, che poi ha preferito il deejay... L'articolo Uomini E Donne: Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi hanno puntato la stessa ragazza, Giulia Cavaglia (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Lorenzo Riccardi - GIULIA CAVAGLIA sta recitando? Le dure parole dell’ex fidanzato : Lorenzo e Giulia non si frequentano più? L’ex fidanzato della corteggiatrice spiazza tutti! Giulia Cavaglia sta recitando una parte? Anche Lorenzo Riccardi ha dei dubbi sulla sua corteggiatrice. E non li ha mai negati. Giulia, quindi, per potersi fare spazio nel cuore del tronista di Uomini e Donne deve impegnarsi il doppio rispetto alle altre. […] L'articolo Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia sta recitando? Le dure parole ...

Uomini e Donne News - GIULIA CAVAGLIA ancora fidanzata? Indizi sulla corteggiatrice : Giulia Cavaglia, la corteggiatrice di Lorenzo e Luigi, è ancora fidanzata? News su Uomini e Donne! Giulia Cavaglia è ancora fidanzata? La corteggiatrice di Lorenzo e di Luigi, la preferita al momento, è finita sotto accusa. Gli Indizi su Instagram potrebbero incastrare la ragazza, che per ora è contesa dai due tronisti. Giulia in trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne News, Giulia Cavaglia ancora fidanzata? Indizi sulla corteggiatrice ...