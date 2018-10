Giovanni Soldini su Maserati vince la Middle Sea Race 2018

gqitalia

: RT @FinanzaWorld: IL NOSTRO GIOVANNI SOLDINI L'HA FATTO ANCORA! Vittoria in line honour per MaseratiMulti70, che ha tagliato il traguardo d… - GloriaCarotier : RT @FinanzaWorld: IL NOSTRO GIOVANNI SOLDINI L'HA FATTO ANCORA! Vittoria in line honour per MaseratiMulti70, che ha tagliato il traguardo d… - CupInfo : RT @lioguazzini: #RolexMiddleSeaRace @giovannisoldini @vela_a_vela @RaiSport @federvela @MaseratiMulti70 affermazione per Giovanni Soldini… - sanktaklaus : RT @lioguazzini: #RolexMiddleSeaRace @giovannisoldini @vela_a_vela @RaiSport @federvela @MaseratiMulti70 affermazione per Giovanni Soldini… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Chi crede che il Mediterraneo sia un mare facile e docile si sbaglia: capriccioso e mutevole, il Med, quando si arrabbia, diventa furibondo e pericoloso. In autunno, poi, è difficilmente prevedibile: alcuni anni è calmo e bonario, al limite della bonaccia; altri ancora diventa scontroso e violento. Nel, per il 50° anniversario della RolexSea(si tratta della 39° edizione perché la regata non si è disputata dal 1984 al 1995), ha scelto la seconda versione, mettendo in grande difficoltà le 149 imbarcazioni giunte a Malta da tutto il mondo per prendervi parte. Vento forte con raffiche a 50 nodi, temporali, onde alte anche 4 metri: una burrasca in piena regola, insomma, che ha anche “scaraventato” un uomo in mare (poi recuperato sano e salvo). Ma come si dice in questi casi è quando il gioco si fa duro che i duri entrano in gioco. Spessondo. E’ ...